Всемирно известная итальянская модель полностью удалила молочные железы

Бьянка Балти пожертвовала своим роскошным натуральным бюстом ради счастливой жизни.

Бьянка Балти удалила молочные железы / instagram.com/biancabalti

Итальянская супермодель Бьянка Балти, которая блистала на подиумах лучших модных домов мира (Karl Lagerfeld, Marc Jacobs, Alexander McQueen, Givenchy, Hermès, Gucci, Fendi, Prada, Valentino, Chanel, Christian Dior, Versace, Narciso Rodriguez, Ralph Lauren, Carolina Herrera Dolce & Gabbana и пр.) объявила о важном решение в своей жизни - красотка решилась на полную мастектомию (удаление молочных желез).

Операцию Балти сделала в начале декабря. Она решилась на это после того, как получила результаты генетического теста, который показал, что модель имеет высокий риск заболевания раком груди и/или яичников.

Итальянское издание Ansa цитирует социальные сети итальянки - Бьянка рассказала, как решилась на такие радикальные меры, когда опасность лишь потенциальна, а не реальна. "Я слишком люблю свою жизнь, чтобы не сделать все возможное, чтобы предотвратить это (онкологию - прим. редактора)", - говорит модель.

Балти - мама двоих дочерей 16 и 8 лет. Она выражает надежду, что ее пример вдохновит их не бояться радикальных мер, если они вдруг столкнутся с подобной проблемой в будущем.

Сама модель рассталась с частью своей женской натуры без сожаления - она счастлива, что нашла в себе силы не прятаться от проблем, а решать их. На своей странице в Instagram на Новый год Бьянка Балти показала свои обнаженные фото с шрамами после операции. На снимках видно, что модель прибегла к реконструкции груди - вставила имплантаты.

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