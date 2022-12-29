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Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса показала редкие кадры совместного отдыха

29 декабря 2022, 22:39
Эмма Хеминг снова и снова признается в любви к своему именитому супругу.
Эмма Хеминг и Брюс Уиллис
Эмма Хеминг и Брюс Уиллис познакомились 15 лет назад / instagram.com/emmahemingwillis

Британская модель и актриса Эмма Хеминг отчаянно влюблена в своего мужа, американского актера Брюса Уиллиса, и не перестает признаваться ему в этом даже спустя 15 лет отношений.

Несмотря на то, что здоровье Крепкого орешка сильно пошатнулось из-за его неизлечимой болезни, его верная супруга остается с ним в горе, и в радости. Эмма часто делится моментами из совместной жизни с актером.

Недавно она на своей странице в Instagram опубликовала трогательный ролик - их первый с Уиллисом совместный отдых, после которого, по признанию Хеминг, она окончательно и бесповоротно влюбилась в актера.

В кадре пара, чьи отношения только-только начали перерастать в нечто большее, веселилась на горнолыжном курорте.

"Зимой, 15 лет назад, я влюбилась в него по уши", - подписала видео жена Брюса Уиллиса. Также она добавила трогательный хэштег - "любовь всей моей жизни".

Ранее жена украинского режиссера и защитника Украины Олега Сенцова показала, как выглядит их новорожденный сын Демьян - Вероника Велч отметила сходство отца и сына.

Также Лия Меладзе, начинающая певица, которая принимала участие в проекте Голос страны, и дочь Константина Меладзе, показала редкое фото своей родной матери.

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