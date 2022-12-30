Солиста группы "Aerosmith" обвинили в изнасиловании и абъюзе

Некая девушка, которая была с артистом много лет назад, подала иск против певца.

Стивен Тайлер / Instagram

Женщина, которая утверждает, что имела незаконные отношения со Стивеном Тайлером в семидесятых годах, когда она была несовершеннолетней, подала иск против вокалиста Aerosmith, обвинив его в сексуальном насилии, сексуальных побоях и умышленном причинении эмоционального стресса.

По информации издания The Rolling Stones, иск был подан в соответствии с законодательством Калифорнии, которое временно отменило сроки давности по обвинениям в сексуальном насилии в детстве.

В иске, поданном в Лос-Анджелесе, истец Джулия Холкомб утверждает, что Тайлер убедил ее мать предоставить ему опеку над ней, когда ей было 16 лет, что, следовательно, позволило ей жить с ним и вступать в сексуальные отношения. Она утверждает, что они были вместе с 1973 года и примерно три года. Журнал Rolling Stone упомянул Джулию Холкомб в профиле группы 1976 года в связи с романтической жизнью Тайлера.

Она также публично рассказала о своем опыте с солистом группы в прошлом, и иск прямо цитирует собственные мемуары Тайлера. В своей книге, не называя имени, Тайлер также говорит, что он "почти женился на подростке" и что "ее родители влюбились в него, подписали бумагу, чтобы он получил опеку, чтобы его не арестовали, если бы он вывез ее из штата. Он взял ее с собой в тур".

В иске Холкомб утверждает, что она "была бессильна сопротивляться" "власти, славе и значительным финансовым возможностям" Тайлера, и что Тайлер "принуждал и убеждал истца поверить в то, что это был "романтический роман"". Холкомб утверждает, что познакомилась с Тайлером (которому на момент их встречи было бы 25) сразу после своего 16-летия, когда Aerosmith давали концерт в Портленде, штат Орегон, в 1973 году. Тайлер, согласно иску, забрал Холкомб к себе домой, в гостиничный номер, где они обсуждали возраст Холкомб. После того, как он якобы спросил, почему она всю ночь гуляет одна, Джулия рассказала о своих домашних проблемах. Затем он "совершил над ней различные действия преступного сексуального характера", прежде чем на следующее утро отправить ее домой на такси, говорится в иске.

Холкомб также утверждает, что она была беременна сыном Тайлера в 1975 году, когда ей было 17 лет, но сделала аборт после того, как Тайлер настоял на том, чтобы она прервала беременность после пожара в квартире. В качестве аргумента он сослался на вдыхание дыма и недостаток кислорода у ребенка. Хотя в иске утверждается, что медицинский работник сказал ей, что нерожденный ребенок не пострадал от огня.

Согласно иску, Холкомб не решалась сделать аборт, но Тайлер пригрозил перестать ее поддерживать, если она не избавится от ребенка. После аборта она якобы бросила Тайлера и вернулась в Портленд, чтобы изменить свою жизнь. Она стала набожной католичкой, встретила своего мужа и похоронила свой предыдущий опыт общения с Тайлером, пока он не написал о нем в своей книге.

Напомним, ранее известная украинская певица Ани Лорак, которая ранее заявила о том, что Константин Меладзе предлагал ей попасть в шоу-бизнес через интим, сообщила, что она "с любовью и уважением" относится к продюсеру. Артистка попросила поклонников оставить эту тему в покое.

По словам знаменитости, сейчас люди живут в эпоху общественного порицания, где можно перекрутить и извратить любое слово. Соответствующий пост звезда опубликовала на странице в Instagram.

Лорак отметила, что недавно из одного ее интервью "были сделаны неправильные выводы", после чего "началась необоснованная публичная травля человека", к которому она хорошо относится.

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