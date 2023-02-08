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Фаворитка Топольского из последнего "Холостяка" беременна

8 февраля 2023, 04:00
Фото с округлым животом она поделилась на своей странице в Instagram.
Холостяк
Холостяк / СТБ

Участница последнего, двенадцатого сезона романтического шоу "Холостяк" Аделина Дели сообщила радостную новость.

Оказалось, что девушка, которая совсем недавно боролась за сердце "Холостяка" Алекса Топольского беременна. Фото с округлым животом она поделилась на своей странице в Instagram.

"Я не сильно представляю себя домохозяйкой. Даже сказала бы, что это исключено. Только развитие и работа. Сразу в строй после родов. У меня не удается держать себя в адекватном моральном состоянии, сидя дома и не имея графика. Сразу деградирую", - рассказала будущая мама.

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Аделина Дели. Фото Instagram

Между тем, девушка не сообщила, кто же является отцом ее будущего ребенка.

Несмотря на то, что Аделина сперва понравилась Топольскому, она быстро покинула проект, так как Алекс Заподозрил ее в неискренности.

Напомним, ранее главный холостяк 12 сезона одноименного шоу Алекс Топольский рассказал свою версию разрыва отношений с победительницей шоу Катериной Лозовицкой.

Об этом он рассказал в интервью Анне Олицкой на YouTube. По его словам, когда он выбирал победительницу, он не знал вообще ни о каком фидбеке от зрителей на счет Кати. "Я тебе расскажу, почему принял это решение. Если ты видела проект, в последнем эпизоде я еще ходил, размышлял. Из команды все люди спрашивали: Что случилось? Почему ты так расстроен? Чего ты там сидишь в углу?" - вспомнил он.

Топольский говорит, что искал более серьезных отношений и поэтому выбрал не "страстную" Сашу, а более спокойную и готовую к семье Катю. Но она не подошла ему, так как якобы, разговоры с ней были поверхностными и неинтересными.

Также ранее экс-Холостяк Никита Добрынин ответил на вопрос, изменял ли он своей жене Даше Квитковой.

"Не изменял. Понимаю, если про подобное часто пишут, это распространенная история некоторых в отношениях, как и поднимать руку. Жаль, что вы такое выносили, терпели. Любите и уважайте себя", – ответил Добрынин.

Кроме того, сказал шоумен, для него полное табу – поднимать руку на девушку.

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