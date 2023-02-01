'Про подобное часто пишут': 'Холостяк' Добрынин рассказал, изменял ли жене

Несколько суток назад стало известно о расставании телеведущего (и бывшего участника реалити-шоу "Холостяк") Никиты Добрынина и блогера Даши Квитковой. На фоне этого фанаты начали интересоваться у шоумена в Instagram – изменял ли он своей супруге.
"Не изменял. Понимаю, если про подобное часто пишут, это распространенная история некоторых в отношениях, как и поднимать руку. Жаль, что вы такое выносили, терпели. Любите и уважайте себя", – ответил Добрынин.
Кроме того, сказал шоумен, для него полное табу – поднимать руку на девушку.
Напомним, ранее блогер Даша Квиткова сообщила о том, что она больше не вместе со своим мужем, "холостяком" и шоуменом Никитой Добрыниным.
Позднее факт разрыва подтвердили на телеканале СТБ.
"Одна из самых красивых пар Украины, а также первая пара украинского проекта "Холостяк", которая вышла замуж и родила ребенка, рассталась. Даша Цветкова и Никита Добрынин больше не вместе. Об этом рассказала инфлюенсер и блоггер Даша в интервью "Экзамену" Маше Ефросининой", - подтвердили телевизионщики.
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