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"Про подобное часто пишут": "Холостяк" Добрынин рассказал, изменял ли жене

1 февраля 2023, 16:57
Кроме того, сказал шоумен Никита Добрынин, для него полное табу – поднимать руку на девушку.
Квиткова, Добрынин
Добрынин рассказал, изменял ли жене / скриншот из видео, УНИАН

Несколько суток назад стало известно о расставании телеведущего (и бывшего участника реалити-шоу "Холостяк") Никиты Добрынина и блогера Даши Квитковой. На фоне этого фанаты начали интересоваться у шоумена в Instagram – изменял ли он своей супруге.

"Не изменял. Понимаю, если про подобное часто пишут, это распространенная история некоторых в отношениях, как и поднимать руку. Жаль, что вы такое выносили, терпели. Любите и уважайте себя", – ответил Добрынин.

Кроме того, сказал шоумен, для него полное табу – поднимать руку на девушку.

'Про подобное часто пишут': 'Холостяк' Добрынин рассказал, изменял ли жене

Напомним, ранее блогер Даша Квиткова сообщила о том, что она больше не вместе со своим мужем, "холостяком" и шоуменом Никитой Добрыниным.

Позднее факт разрыва подтвердили на телеканале СТБ.

"Одна из самых красивых пар Украины, а также первая пара украинского проекта "Холостяк", которая вышла замуж и родила ребенка, рассталась. Даша Цветкова и Никита Добрынин больше не вместе. Об этом рассказала инфлюенсер и блоггер Даша в интервью "Экзамену" Маше Ефросининой", - подтвердили телевизионщики.

Другие новости:

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