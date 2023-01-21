УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Даша Квиткова и Никита Добрынин сообщили о раccтавании

21 января 2023, 20:19
Блогерша сообщила о том, что они больше не живут вместе, но продолжают ходить к психологу из-за сына.
Даша Квиткова и Никита Добрынин
Даша Квиткова и Никита Добрынин / instagram.com/kvittkova/

Известная инфлюенсерка и блогерша Даша Квиткова сообщила о том, что она больше не вместе со своим мужем, "холостяком" и ведущим Никитой Добрыниным.

Об этом сообщила сама Даша Квиткова на своей странице в Instagram, а также телеканал СТБ.

"Одна из самых красивых пар Украины, а также первая пара украинского проекта "Холостяк", которая вышла замуж и родила ребенка, рассталась. Даша Цветкова и Никита Добрынин больше не вместе. Об этом рассказала инфлюенсер и блоггер Даша в интервью "Экзамену" Маше Ефросининой", - написали на СТБ.

"Мы с Никитой полторы недели не живем вместе. Он не исчез полностью из моей жизни, у нас есть ребенок. Между нами только родительские отношения. Он уехал из дома. Вообще это было решение обоих. Но первой на разговор вышла я, а он меня поддержал", – рассказывает Квиткова.

Сейчас Даша живет дома вместе с сыном. Однако даже после расставания Никита и Квиткова продолжают посещать психолога, чтобы их личные проблемы не отражались на взрослении ребенка.

"Наши отношения начали стремительно развиваться. Мы были вместе 24/7, мы никогда не расставались… Всегда вместе. И в какой-то момент мы поняли, что мы перенасытились друг другом. А также у нас стала разная скорость. Я лечу впереди планеты всех, а он иначе… и на этом фоне мы друг друга морально задушили. Я много работаю. Слишком много. Я разрывалась, меня не хватало. На сына, на работу – да. На него нет. У нас началась игра, кто кого больше кольнет. Он делал это не специально, как и я. Мы не хотели сделать больно. В отношениях никогда не было абьюза или измены. Сейчас мы будем ходить к психологу, потому что у нас растет сын. А также чтобы закрыть какие-то вопросы и построить родственные отношения родителей", — признается девушка.

"Мы не вместе. Не будет грязного белья и поисков виновных. У нас растет сын, и мы делаем все, чтобы остаться просто в здоровых родительских отношениях. Я буду благодарна за понимание и уважение к решению, которое мы приняли. приняли не для вас, а для себя и своей дальнейшей жизни", - написала Квиткова на своей странице.

Напомним, ранее Даша Квиткова, которая после рождения своего сына сильно похудела, показала, что она ест.

Так, на своей странице в Instagram, Квиткова выложила дневной рацион, а также показала свою постройневшую фигуру в нижнем белье. "Теперь буду чаще показывать вам, что я ем", - написала она.

На фото видно, что рацион блогерши состоит в основном из овощей. За кадром также остались мандарины и кофе с банановым молоком. "Да, не голодаю. Да, наедаюсь. На протяжении дня еще пью чай", - рассказала Даша.

Вас также может заинтересовать:

Даша Квиткова
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:03

"Мы не будем выкручивать руки и подталкивать": в США заявили, что ФРГ работают по танкам Leopard 2

20:29

"Просто катастрофа": в Германии в шоке из-за решения Leopard 2 о танках для УкраиныВидео

20:19

Даша Квиткова и Никита Добрынин сообщили о раccтаванииВидео

20:16

Генерал Маломуж назвал два сценария освобождения ВСУ оккупированного КрымаВидео

19:28

Лукашенко водит Путина за нос: в ГУР оценили угрозу вторжения России из Беларуси

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:48

"Мы давно об этом говорим": РФ пойдет в новое наступление уже весной – РезниковВидео

18:39

Украина ждет получения авиации от Запада: следующий Рамштайн будет уже в середине февраляВидео

18:23

Гороскоп на завтра 22 января: Стрельцу и Скорпиону – плохой день, Водолею - пустотаВидео

18:20

За Россию испереживалась: у российской ведущей-путинистки отнялась половина лицаВидео

Реклама
18:19

Панцирь-С1 на крыше: ПВО на России становится все более дырявоймнение

18:16

Почему нельзя 22 января никому трогать иголку: приметы и что нельзя делатьВидео

18:14

188 тысяч: Россия потеряла огромнейшее количество оккупантов – американская разведкаВидео

17:34

"Путин понимает, что назад дороги нет": в ГУР заявили, что Россия готовится к затяжной войнеВидео

17:30

Что вы увидели первым: тест по картинке раскроет скрытую сторону вашей личностиВидео

17:29

"Путин прекрасно отработал в стиле Сталина": диктатора РФ не "сбросят" до поражения в войне – генералВидео

16:41

Медведев вспыхнул новым абсурдом и назвал нападение России на Украину "отечественной войной"Видео

16:40

Иноагентов прибыло: ещё одна российская певица в списке

16:28

Законные цели для ВСУ: военный эксперт раскрыл тактику ударов по территории РФВидео

16:17

Невозможно сдержать эмоций: Зеленский расплакался во время прощания с МонастырскимФотоВидео

15:42

"У меня к вам есть вопрос": Пригожин опозорился, написав странное "официальное" письмо в СШАВидео

Реклама
15:42

Минобороны вляпалось в скандал с дикими накрутками на закупках продуктов для военных - СМИВидео

14:53

Российские оккупанты пытались ворваться в Сумскую область: что об этом известноВидео

14:36

Путина могут укокошить: генерал-разведчик раскрыл сценарий смены власти в РФВидео

14:22

"Ему навеки 38": на фронте погиб украинский чемпион по дзюдо и самбоФото

14:15

Часто не могут сами принять решение: имена мужчин, которые ищут женщину, как их мамаВидео

13:56

ВСУ выбьют оккупантов из Крыма: американский генерал спрогнозировал срокиВидео

13:48

Деньги потекут рекой: знаки зодиака, которые разбогатеют в 2023 годуВидео

13:31

РФ планирует финальный штурм Киева: американский военный эксперт назвал срокиВидео

13:24

"Думайте быстрее": у Зеленского заявили, что "нерешительность некоторых стран убивает украинцев"Видео

12:49

США дают "зеленый свет" на передачу Украине истребителей F-16Видео

12:48

ПВО в Украине не может перехватить российские ракеты Х-22: эксперт назвал причиныВидео

12:37

Как стакан воды в микроволновке спасет вашу технику: секрет, о котором вы и не догадываетесь

12:01

Как быстро убрать лед со ступенек: 3 эффективных способа, чтобы избавиться от опасного "катка"

11:45

"Достанем до Москвы и Урала": РФ могут грозить дальнобойные ракеты – МаломужВидео

11:44

Чехия опровергла, что передаст Украине танки Leopard, которые получила вместо Т-72Видео

11:18

ВСУ идут вперед и продвигают линию фронта к Кременной – ГайдайВидео

11:03

"Путин – фейк": у Зеленского объяснили заявление о том, что диктатор РФ может быть неживойВидео

10:41

"Оперативный дублер" на подхвате: Фейгин рассказал о двойниках ПутинаВидео

10:13

До Украины не доедет: в Сибири горит нефтебаза, топливо из которой должны были отправить оккупантамВидео

10:00

С Днем Соборности Украины 2023: патриотичные поздравления в картинках и открытках

Реклама
10:00

Кроличья лапка на удачу: ТОП-3 знака Зодиака, которым точно повезет в 2023 году

09:53

Превентивные удары по РФ: ВСУ могут жестко ответить на запуски ракет С-400 – экспертВидео

09:40

Гороскоп на сегодня 21 января 2023: Рыбам – гармония, Девам – эмоциональность, Тельцам – романтика

09:35

РФ готовится бить ракетами по Украине: Силы обороны назвали вероятные целиВидео

09:22

Танки нужны Украине сейчас, чтобы остановить запланированное наступление РФ – посол в СШАВидео

09:12

Венгерский исторический парадоксмнение

08:59

"Устали от этого шоу, отправляйте танки Украине": сенаторы США жестко "наехали" на ФРГВидео

08:39

Испугались не дронов: в ISW объяснили, зачем в Москве поставили комплексы ПВО на домахВидео

08:33

Сами себе делаем хуже: 6 ошибок во время уборки, которые приведут к ужасным последствиям

08:30

Разгадка тайны оказалась неожиданной: зачем водители держат в машине содуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять