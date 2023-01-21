Даша Квиткова и Никита Добрынин сообщили о раccтавании

Блогерша сообщила о том, что они больше не живут вместе, но продолжают ходить к психологу из-за сына.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / instagram.com/kvittkova/

Известная инфлюенсерка и блогерша Даша Квиткова сообщила о том, что она больше не вместе со своим мужем, "холостяком" и ведущим Никитой Добрыниным.

Об этом сообщила сама Даша Квиткова на своей странице в Instagram, а также телеканал СТБ.

"Одна из самых красивых пар Украины, а также первая пара украинского проекта "Холостяк", которая вышла замуж и родила ребенка, рассталась. Даша Цветкова и Никита Добрынин больше не вместе. Об этом рассказала инфлюенсер и блоггер Даша в интервью "Экзамену" Маше Ефросининой", - написали на СТБ.

"Мы с Никитой полторы недели не живем вместе. Он не исчез полностью из моей жизни, у нас есть ребенок. Между нами только родительские отношения. Он уехал из дома. Вообще это было решение обоих. Но первой на разговор вышла я, а он меня поддержал", – рассказывает Квиткова.

Сейчас Даша живет дома вместе с сыном. Однако даже после расставания Никита и Квиткова продолжают посещать психолога, чтобы их личные проблемы не отражались на взрослении ребенка.

"Наши отношения начали стремительно развиваться. Мы были вместе 24/7, мы никогда не расставались… Всегда вместе. И в какой-то момент мы поняли, что мы перенасытились друг другом. А также у нас стала разная скорость. Я лечу впереди планеты всех, а он иначе… и на этом фоне мы друг друга морально задушили. Я много работаю. Слишком много. Я разрывалась, меня не хватало. На сына, на работу – да. На него нет. У нас началась игра, кто кого больше кольнет. Он делал это не специально, как и я. Мы не хотели сделать больно. В отношениях никогда не было абьюза или измены. Сейчас мы будем ходить к психологу, потому что у нас растет сын. А также чтобы закрыть какие-то вопросы и построить родственные отношения родителей", — признается девушка.

"Мы не вместе. Не будет грязного белья и поисков виновных. У нас растет сын, и мы делаем все, чтобы остаться просто в здоровых родительских отношениях. Я буду благодарна за понимание и уважение к решению, которое мы приняли. приняли не для вас, а для себя и своей дальнейшей жизни", - написала Квиткова на своей странице.

Напомним, ранее Даша Квиткова, которая после рождения своего сына сильно похудела, показала, что она ест.

Так, на своей странице в Instagram, Квиткова выложила дневной рацион, а также показала свою постройневшую фигуру в нижнем белье. "Теперь буду чаще показывать вам, что я ем", - написала она.

На фото видно, что рацион блогерши состоит в основном из овощей. За кадром также остались мандарины и кофе с банановым молоком. "Да, не голодаю. Да, наедаюсь. На протяжении дня еще пью чай", - рассказала Даша.

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