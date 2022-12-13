'Нет, не голодаю': сильно похудевшая Квиткова показала свой рацион

Украинская блогерша, победительница проекта "Холостяк" Даша Квиткова, которая после рождения своего сына сильно похудела, показала, что она ест.
Так, на своей странице в Instagram, Квиткова выложила дневной рацион, а также показала свою постройневшую фигуру в нижнем белье. "Теперь буду чаще показывать вам, что я ем", - написала она.
На фото видно, что рацион блогерши состоит в основном из овощей. За кадром также остались мандарины и кофе с банановым молоком. "Да, не голодаю. Да, наедаюсь. На протяжении дня еще пью чай", - рассказала Даша.
Напомним, ранее Квиткова нарвалась на жесткую критику от своих подписчиков.
Так, жена Никиты Добрынина ответила на замечание подписчицы о том, что в Украине идет война, а она радуется жизни.
"А я должна сесть и плакать? Я это делала в первые месяцы, а сейчас этим точно не сделаю лучше ни себе, ни нашей стране", - ответила она.
Также она поделилась информацией о своих неудачных операциях у звездного пластического хирурга, экс-супруга "Неангела" Славы - Эдгара Каминского.
Об этом она рассказала в подкасте своего друга и кума Петра Заставного.
Квиткова говорит, что она достаточно заплатила раскрученному хирургу и рассчитывала на нормальное отношение.
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