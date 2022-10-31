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"За эти деньги рассчитывала на нормальное отношение": Квиткова пожаловалась на неудачную пластическую операцию

31 октября 2022, 11:20

Даша Квиткова поделилась подробностями неудачной пластической операции.

Даша Квиткова
Даша Квиткова / instagram.com/kvittkova/

Победительница шоу "Холостяк", супруга телеведущего Никиты Добрынина и блогер Даша Квиткова поделилась информацией о своих неудачных операциях у звездного пластического хирурга, экс-супруга "Неангела" Славы - Эдгара Каминского.

Об этом она рассказала в подкасте своего друга и кума Петра Заставного.

Квиткова говорит, что она достаточно заплатила раскрученному хирургу и рассчитывала на нормальное отношение.

'За эти деньги рассчитывала на нормальное отношение': Квиткова пожаловалась на неудачную пластическую операцию

"Я адекватно понимаю, что то, что я ему заплатила, это too much. И я за эти средства рассчитывала на какое-то типа нормальное отношение. Сейчас у меня разные ноздри, хотя он начинает мне рассказывать: "Это было у вас до операции". Я говорю: "Ок, до операции у меня были разные ноздри. Но я оплатила операцию и операция прошла", – рассказала в подкасте Квиткова.

Она добавляет, что изначально хотела исправить ямочку на носу. Между тем, по прошествии времени, ямочка, которая исчезла сразу после операции, появилась вновь. По словам Квитковой, она хотела попасть на прием к врачу, однако тот сейчас находится в Италии и в ближайшее время приезжать не собирается.

"Я написала в начале полномасштабного вторжения. Прошло полгода, я им пишу, что я жду. И администратор мне говорит: "Эдгар сейчас в Италии, поэтому, если вы хотите попасть к нему на консультацию, можете приехать в Италию". То есть, я заплатила дох*я и теперь мне надо оплатить самой себе билет, отель, и приехать к Эдгару чтобы он исправил то, за что я уже заплатила?" – негодует селебрити.

Напомним, ранее блогер поделилась свежим видео, где появилась в комплекте белья экзотического бирюзового оттенка бренда, создателем которой является американская светская львица Ким Кардашьян.

Блогерка с гордостью заявила, что вернулась в дородовую форму, да и видно это невооруженным взглядом. Изящные формы, крепкие и подтянутые пресс, грудь и бедра говорят сами за себя. Фанаты остались в восторге и от утонченного вкуса Квитковой, и от ее нового облика, который идеально подчеркнуло белье а-ля Кардашьян.

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