'А что, сесть и плакать': Квиткову обвинили в получении удовольствия от жизни

Даша Квиткова / instagram.com/kvittkova/

Украинская блогерша, победительница проекта "Холостяк" Даша Квиткова нарвалась на жесткую критику от своих подписчиков.

Так, жена Никиты Добрынина ответила на замечание подписчицы о том, что в Украине идет война, а она радуется жизни.

"А я должна сесть и плакать? Я это делала в первые месяцы, а сейчас этим точно не сделаю лучше ни себе, ни нашей стране", - ответила она.

Квиткова ответила, что лучшее, что она может сделать - это наслаждаться жизнью и работать. Впрочем, как и все блогеры, которым закидывают неуместное поведение во время войны, Квиткова не забыла упомянуть, что она "донатит большие суммы".

Напомним, ранее в подобный скандал попала украинская танцовщица и певица Санта Димопулос. Ее уличили в том, что она выложила кадры своего версальского чаепития в День Памяти жертв Голодомора.

Оказалось, что тогда Димопулос отмечала День Рождения "Мисс Украина Вселенная - 2015" Анны Вергельской. Вечеринка состоялась в стиле костюмированного "версальского" чаепития.

Позже она оправдалась за публикацию своих развлечений на день память жертв Голодомора.

Так, Димопулос поехав на пафосный день рождения своей подруги во Францию, решила не читать новости, чтобы "отвлечься". По ее словам, если бы она знала, что в день, когда она с подругами пила "версальский чай", Украина скорбела за жертвами голодомора. "Если бы я утром прочла новости (как обычно), поставила бы этот пост? Нет! Но я никому не навредила и не сделала зла. Каждый человек в жизни совершает ошибки и я не исключение. И я давно принимаю себя неидеальную, потому что я знаю кто я и какая я", - написала она.

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