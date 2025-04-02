Меган Маркл пустила постороннего на свою дорогущую кухню: какое условие

Герцогиня выставила определенное условия для посещения ее собственного дома.

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Меган Маркл выдвинула условие / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Какое условие выставила Меган

Зачем она пригласила репортера

У Меган Маркл было строгое правило для репортера, входящего в ее и принца Гарри особняк Монтесито, Калифорния, стоимостью 14,65 млн долларов.

Репортеру разрешили войти в дом при одном условии — никаких фотографий, пишет Page Six.

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Кулинарный обозреватель New York Times Джулия Москин раскрыла пожелание Маркл не фотографироваться после того, как на прошлой неделе взяла интервью у герцогини Сассекской у нее на кухне.

"Мне разрешили войти при условии, что в доме или вокруг него не будет сделано никаких фотографий", — написала она в статье, опубликованной в среду.

Меган Маркл допустила журналиста / Фото Instagram/meghan

Москин отметила, что она была первым журналистом, которого пригласили в дом Маркл.

Бывшая актриса "Форс-мажоров", 43 года, приветствовала репортера, чтобы прорекламировать свой новый бренд и сериал Netflix "С любовью, Меган".

Меган Маркл допустила журналиста / Фото Instagram/meghan

Маркл, в частности, снимала шоу в фермерском доме стоимостью 8 млн долларов, а не в своей собственной резиденции, которая находится всего в двух милях.

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Ранее Главред рассказывал, что принц Гарри сделал татуировку на видном месте. Герцог Сассекский пошел на рискованный шаг ради Invictus Games, патроном которых он является.

Также источник, близкий к королю Великобритании, раскрыл общее хобби Чарльза ІІІ и его супруги, которое очень сблизило их. Необычным увлечением они занимаются с большим азартом.

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Кто такая Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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