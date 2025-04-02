Меган Маркл пустила постороннего на свою дорогущую кухню: какое условие

Кратко:
- Какое условие выставила Меган
- Зачем она пригласила репортера
У Меган Маркл было строгое правило для репортера, входящего в ее и принца Гарри особняк Монтесито, Калифорния, стоимостью 14,65 млн долларов.
Репортеру разрешили войти в дом при одном условии — никаких фотографий, пишет Page Six.
Кулинарный обозреватель New York Times Джулия Москин раскрыла пожелание Маркл не фотографироваться после того, как на прошлой неделе взяла интервью у герцогини Сассекской у нее на кухне.
"Мне разрешили войти при условии, что в доме или вокруг него не будет сделано никаких фотографий", — написала она в статье, опубликованной в среду.
Москин отметила, что она была первым журналистом, которого пригласили в дом Маркл.
Бывшая актриса "Форс-мажоров", 43 года, приветствовала репортера, чтобы прорекламировать свой новый бренд и сериал Netflix "С любовью, Меган".
Маркл, в частности, снимала шоу в фермерском доме стоимостью 8 млн долларов, а не в своей собственной резиденции, которая находится всего в двух милях.
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Кто такая Меган Маркл?
Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).
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