Санта Димопулос / instagram.com/santadimopulos/

Украинская певица и модель Санта Димопулос, которая недавно попала в скандал, оправдалась за публикацию своих развлечений на день память жертв Голодомора.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Так, Димопулос поехав на пафосный день рождения своей подруги во Францию, решила не читать новости, чтобы "отвлечься". По ее словам, если бы она знала, что в день, когда она с подругами пила "версальский чай", Украина скорбела за жертвами голодомора. "Если бы я утром прочла новости (как обычно), поставила бы этот пост? Нет! Но я никому не навредила и не сделала зла. Каждый человек в жизни совершает ошибки и я не исключение. И я давно принимаю себя неидеальную, потому что я знаю кто я и какая я", - написала она.

Димопулос также не забыла напомнить, что она не устает донатить. "Я выбрала жить, любить, развиваться и одновременно донатить, освещать то, что происходит в Украине, помогать", - пишет звезда.

По словам танцовщицы, ведомые другими людьми, живущими в интернете, без своего мнения, которыми руководят всю жизнь – это не народ Украины. "Украинцы сплоченные как никогда раньше и лучшие их представители (которых большинство) понимают, какой ценой нам достается свобода и не позволят себе оскорблять своих. Я всегда с вами откровенна. У меня нет пиарщиков, которые по звонку могут удалить или растиражировать ту или иную новость. Лучше бы пресса освещала другие дела, к которым я имею отношение. Но я понимаю, что имя Санта Димопулос + громкие скандальные заголовки всегда получат больший ажиотаж. К сожалению", - полагает она.

Отметим, что Димопулос была на праздновании дня рождения "Мисс Украина Вселенная - 2015" Анны Вергельской. В компании изысканных барышень также была замечена Ольга Торнер, жена, по некоторым данным гражданина РФ, Дмитрия Торнера, который считается "переговорщиком Фирташа", а также против которого в Украине в 2019 году были открыты уголовные производства по двум статьям. Одна из которых - подлог документов.

Напомним, ранее Санта Димопулос попала в скандал. На своей странице в Instagram знаменитость выложила видео, где демонстрирует роскошь и пафос, отмечая день рождение какой-то из подруг во Франции.

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