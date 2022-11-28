"Бал во время чумы": Димопулос похвасталась дорогущей вечеринкой и "отхватила" от фолловеров

Санта Димопулос / instagram.com/santadimopulos/

Украинская певица и модель Санта Димопулос попала в скандал. На своей странице в Instagram знаменитость выложила видео, где демонстрирует роскошь и пафос, отмечая день рождение какой-то из подруг во Франции.

Оказалось, что Димопулос отмечала День Рождения "Мисс Украина Вселенная - 2015" Анны Вергельской. Вечеринка состоялась в стиле костюмированного "версальского" чаепития.

Между тем, ее украинским фоловерам такое видео пришлось не по душе. Многие посчитали, что сейчас не время для таких событий, или как минимум, для их публикации в социальных сетях.

Она вначале резко отвечала на критику, но после того, как многие пользователи ткнули носом в ее странное решение, она просто закрыла комментарии к этой публикации, оставив ее висеть на своей странице.

Напомним, ранее первенцу Димопулос Даниэлю исполнилось 14 лет. Подросток растет красивым мужчиной, который вобрал в себя лучшие качества родителей.

На своей странице в Instagram Санта поздравила мальчика с Днем рождения, и показала трогательный ролик, который состоит из фотографий Даниэля от рождения до наших дней.

Вас также может заинтересовать: