"Бал во время чумы": Димопулос похвасталась дорогущей вечеринкой и "отхватила" от фолловеров

Танцовщица и блогер Димопулос ехидно отвечала на правдивые замечания, но не выдержав критики, закрыла комментарии.
Украинская певица и модель Санта Димопулос попала в скандал. На своей странице в Instagram знаменитость выложила видео, где демонстрирует роскошь и пафос, отмечая день рождение какой-то из подруг во Франции.
Оказалось, что Димопулос отмечала День Рождения "Мисс Украина Вселенная - 2015" Анны Вергельской. Вечеринка состоялась в стиле костюмированного "версальского" чаепития.
Между тем, ее украинским фоловерам такое видео пришлось не по душе. Многие посчитали, что сейчас не время для таких событий, или как минимум, для их публикации в социальных сетях.
Она вначале резко отвечала на критику, но после того, как многие пользователи ткнули носом в ее странное решение, она просто закрыла комментарии к этой публикации, оставив ее висеть на своей странице.
Напомним, ранее первенцу Димопулос Даниэлю исполнилось 14 лет. Подросток растет красивым мужчиной, который вобрал в себя лучшие качества родителей.
На своей странице в Instagram Санта поздравила мальчика с Днем рождения, и показала трогательный ролик, который состоит из фотографий Даниэля от рождения до наших дней.
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