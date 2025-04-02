Российский певец вытер сопли об поклонниц на концерте: эпичное видео

Пузатый Александр Серов почистил свой нос и вытер его об поклонниц.

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Серов вытер нос об поклонниц / Фото скриншот Instagram/gordondmytro

Кратко:

Что вытворил Серов на концерте

Как отреагировали поклонницы

Российский певец Александр Серов, который фигурирует в базе "Миротворец" из-за поддержки незаконной оккупации Россией Крыма и уже давно стал ярым путинистом, засветился на позорном видео.

Соответствующем видео поделился украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instatgram. "Рожденный в Украине и ставший русским фашистом когда-то хороший певец Александр Серов. Смотрите, что творит", - пишет Гордон.

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Александр Серов - еще один предатель Украины / / Фото Instagram/alexander_serov_official

Между тем, на видео пузатый Серов во время своего выступления смачно вытирает свой нос, а потом этой же рукой пожимает руки своим поклонницам. Видео получилось комичное, тем более, что главной его звездой является карикатурный Серов.

Впрочем, поклонницы не обратили внимания на звездные сопли и продолжили радостно тянуть руки к располневшей звезде.

Александр Серов - еще один предатель Украины / Фото Instagram/alexander_serov_official

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Отметим, что Серов родился в селе Ковалевка Николаевской области и закончил Николаевское музыкальное училище.

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Кто такой Александр Серов? Александр Серов - советский и российский эстрадный певец, аранжировщик, дирижёр, музыкант-инструменталист, композитор, музыкальный продюсер, поэт. Народный артист Российской Федерации (2004), лауреат премии Ленинского комсомола (1988).

19 октября 2022 года, на фоне вторжения России в Украину, внесён в санкционные списки Украины против лиц "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

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