Предательница Ани Лорак показала свою маму в РФ - детали

Вы узнаете:
- Предательница Ани Лорак показалась с мамой
- Жанна Линькова празднует 76-летие
Когда-то украинская певица, а сейчас запроданка Ани Лорак, которая продолжает развлекать россиян и молчит о войне в Украине, показала редкий снимок с мамой Жанной Линьковой.
На своей странице в соцсетях предательница опубликовала общее селфи с мамой и поздравила ее с днем рождения.
Как сообщила Лорак, ее маме исполнилось 76 лет, женщины на фото держались за руки.
"С днем рождения, любимая мамочка!" – написала артистка.
Отметим, в детстве Линькова сдала свою дочь в интернат, а сейчас имеет такую же позицию по поводу войны в Украине, как и певица. Жанна хоть и жила раньше в Украине, но теперь даже не скрывает, что переехала в страну-террориста РФ и молчит о преступлениях российских оккупантов, которые убивают украинцев.
Кто такая Ани Лорак
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
Ани Лорак - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".
А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на день рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.
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