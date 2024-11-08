Предательница Ани Лорак показала свою маму в РФ - детали

Предательница Ани Лорак вышла на связь в соцсетях.

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Ани Лорак поздравила маму / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Вы узнаете:

Предательница Ани Лорак показалась с мамой

Жанна Линькова празднует 76-летие

Когда-то украинская певица, а сейчас запроданка Ани Лорак, которая продолжает развлекать россиян и молчит о войне в Украине, показала редкий снимок с мамой Жанной Линьковой.

На своей странице в соцсетях предательница опубликовала общее селфи с мамой и поздравила ее с днем рождения.

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Как сообщила Лорак, ее маме исполнилось 76 лет, женщины на фото держались за руки.

"С днем рождения, любимая мамочка!" – написала артистка.

Отметим, в детстве Линькова сдала свою дочь в интернат, а сейчас имеет такую же позицию по поводу войны в Украине, как и певица. Жанна хоть и жила раньше в Украине, но теперь даже не скрывает, что переехала в страну-террориста РФ и молчит о преступлениях российских оккупантов, которые убивают украинцев.

Ани Лорак с мамой / фото: скрин instagram.com, Ани Лорак

Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

Ани Лорак - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на день рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

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