Бывший муж Ани Лорак увез 13-летнюю дочь за границу - причина

Дочь Ани Лорак сейчас находится в Дубае.

https://stars.glavred.info/byvshiy-muzh-ani-lorak-uvez-13-letnyuyu-doch-za-granicu-prichina-10611650.html Ссылка скопирована

Мурат Налчаджиоглу проводит время с дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Вы узнаете:

Мурат Налчаджиоглу отправился на отдых с дочерью

Бизнесмен рассказал, куда они отправились

Дочь когда-то украинской певицы Ани Лорак, а теперь предательницы Украины, София встретилась со своим отцом Муратом Налчаджиоглу и улетела с ним на отдых.

На своей странице в соцсетях бизнесмен показал, как проводит время с 13-летней Софией в Дубае – они сделали селфи в торговом центре.

видео дня

На снимке девочка одета в черную футболку и толстовку, а также она подчеркнула глаза стрелками.

Напомним, София – единственная дочь предательницы, Лорак и Мурат развелись еще в 2019 году, но певица никогда не препятствовала общению дочери с отцом. Сейчас же запроданка собирается замуж за своего нового избранника – испанца Исаака Виджраку.

Дочь Ани Лорак в Дубае / фото: скрин instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме

Отметим, недавно Главред сообщал, что теперь уже бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу Анастасия Фокси заявила, что ей не интересны никакие контакты с его дочерью Софией.

А также в честь особенного семейного праздника бывший муж Ани Лорак поделился редким фото матери. Ей исполнилось 82 года.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред