Бывший муж Ани Лорак увез 13-летнюю дочь за границу - причина

Вы узнаете:
- Мурат Налчаджиоглу отправился на отдых с дочерью
- Бизнесмен рассказал, куда они отправились
Дочь когда-то украинской певицы Ани Лорак, а теперь предательницы Украины, София встретилась со своим отцом Муратом Налчаджиоглу и улетела с ним на отдых.
На своей странице в соцсетях бизнесмен показал, как проводит время с 13-летней Софией в Дубае – они сделали селфи в торговом центре.
На снимке девочка одета в черную футболку и толстовку, а также она подчеркнула глаза стрелками.
Напомним, София – единственная дочь предательницы, Лорак и Мурат развелись еще в 2019 году, но певица никогда не препятствовала общению дочери с отцом. Сейчас же запроданка собирается замуж за своего нового избранника – испанца Исаака Виджраку.
Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме
Отметим, недавно Главред сообщал, что теперь уже бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу Анастасия Фокси заявила, что ей не интересны никакие контакты с его дочерью Софией.
А также в честь особенного семейного праздника бывший муж Ани Лорак поделился редким фото матери. Ей исполнилось 82 года.
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