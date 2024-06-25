Мурат Налчаджиоглу показал свою самую дорогую женщину в жемчугах

В честь особенного семейного праздника бывший муж Ани Лорак поделился редким фото матери.

https://stars.glavred.info/murat-nalchadzhioglu-pokazal-svoyu-samuyu-doroguyu-zhenshchinu-v-zhemchugah-10575875.html Ссылка скопирована

Мурат Налчаджиоглу новости - как выглядит мама Мурата Налчаджиоглу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу живет в Украине, но на днях он вернулся в родную Турцию. Там он отпраздновал свое 47-летие в компании подружки и единственной дочери.

Однако это не единственный важный праздник, который планировал посетить Мурат. Сегодня, всего через несколько дней после него, День рождение отмечает мама Налчаджиоглу. Ей исполнилось 82 года.

"Любимая мама! Пусть Бог оберегает тебя каждый день. С Днем рождения, моя дражайшая мамочка", - написал в своем блоге в Instagram турецкий бизнесмен, и показал редкое фото своей мамы. Женщина выглядела очень элегантно в цветочном платье, белом легком кардигане и с жемчужными украшениями.

видео дня

Папа Мурата Налчаджиоглу рано умер, и тогда мальчик взвалил опеку над матерью и тремя сестрами на себя. В связи с этим между турецким бизнесменом и его матерью возникла особая связь, которая с годами лишь крепнет.

Мурат Налчаджиоглу новости - как выглядит мама Мурата Налчаджиоглу / instagram.com/muratnalca

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее украинский певец Павел Зибров показал, как в компании Рыбчинского, Поплавского и семьи праздновал день рождения. Имениннику преподнесли "усатый" торт.

Также Потап нецензурно высказался про работу своей бывшей подопечной Нади Дорофеевой. Певица уже давно не общается с опальным музыкальным продюсером.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред