Мурат Налчаджиоглу показал свою самую дорогую женщину в жемчугах

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу живет в Украине, но на днях он вернулся в родную Турцию. Там он отпраздновал свое 47-летие в компании подружки и единственной дочери.
Однако это не единственный важный праздник, который планировал посетить Мурат. Сегодня, всего через несколько дней после него, День рождение отмечает мама Налчаджиоглу. Ей исполнилось 82 года.
"Любимая мама! Пусть Бог оберегает тебя каждый день. С Днем рождения, моя дражайшая мамочка", - написал в своем блоге в Instagram турецкий бизнесмен, и показал редкое фото своей мамы. Женщина выглядела очень элегантно в цветочном платье, белом легком кардигане и с жемчужными украшениями.
Папа Мурата Налчаджиоглу рано умер, и тогда мальчик взвалил опеку над матерью и тремя сестрами на себя. В связи с этим между турецким бизнесменом и его матерью возникла особая связь, которая с годами лишь крепнет.
Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
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