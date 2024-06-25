Потап нецензурно высказался про работу Нади Дорофеевой

20 июня у украинской певицы Нади Дорофеевой состоялась премьера трека и клипа "Хартбіт". Спустя несколько дней артистка в своем блоге в Instagram поделилась отзывами про новую музыкальную работу.
Поклонники восприняли ее благосклонно, и мимо новой песни не смог пройти даже Алексей 'Потап' Потапенко - бывший музыкальный продюсер певицы. Правда, свои эмоции он выразил в грубой форме.
Так, "Хартбіт" якобы пришелся Потапу по вкусу, но цензурных слов он для своих впечатлений не нашел. Поэтому и использовал мат для их описания.
Впрочем, саму Дорофееву, которая уже давно не сотрудничает и не общается с Потапенко, нецензурный отзыв опального продюсера, похоже, весьма порадовал. В комментариях многие также оказались солидарны с Потапом.
Кто такая Надя Дорофеева?
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
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Также украинская певица Настя Каменских рассказала, изменяли ли ей в отношениях, и поделилась философскими размышлениями о том как в целом относится к неверности в паре.
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