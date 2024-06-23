Может быть больно: Настя Каменских рассказала, изменяли ли ей в отношениях

Известная украинская певица и артистка Настя Каменских заявила, что она особо никогда не думала о проблеме измен в отношениях.
В эфире Наше радио певица, которая продолжает презентовать свою новую песню "Гріхи", записанную в вместе с артистом Ostrovskiy (Виталий Островский), рассказала и о своем отношении к изменам – теме совместной композиции.
По словам артистки, измен в ее жизни не было. Певец Островский признался, что было немало грехов, но подробностей не рассказал. А Каменских не пришлось в песне сожалеть об этом, как делал Ostrovskiy. Она просто добавила в клип "женскую энергию и страсть".
"К счастью, у меня не было такого опыта (измен), если честно. К счастью. Но я об этом на самом деле не думала. Тут такая штука - как ты относишься, в принципе, ко всему, не только к изменам. Основа всего - твои реакции на все, что происходит с тобой. Если ты захочешь отнестись ко всему легче, то тебе будет намного легче. Конечно, наше сердце может болеть, когда такое происходит", - подчеркнула Настя Каменских.
Кто такая Настя Каменских
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
Настя Каменских – главные новости о жизни звезды:
Настя Каменских публично обратилась к Потапу и положила конец слухам об их разводе. Она дала обещание Потапу в честь 5-й годовщины их свадьбы.
Кум и бывший бойфренд Насти Каменских жестко раскритиковал Потапа: шоумен Геннадий Витер, который когда-то давно встречался с Каменских, заявил, что осуждает Потапа. Как считает Витер, артист ничего не делает полезного для страны.
Также Настя Каменских сообщила радостную новость – она рассказала, что исполнилась мечта побывать в Мехико. Там певица презентовала одну из своих песен.
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