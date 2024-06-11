Настя Каменских сообщила радостную новость - что случилось

Настя Каменских рассказала, что ее мечта сбылась и она побывала в Мехико.

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Настя Каменских вышла на связь с поклонниками/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux/

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая сейчас редко выступает в Украине, рассказала о своей рабочей поездке за границей.

На своей странице в Instagram артистка рассказала, какого успеха она достигла.

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"Всему свое время. Главное – научиться принимать каждый момент с благодарностью. Сегодня я на другом конце света, далеко от родной Украины презентую песни на невероятных программах, которые смотрят десятки миллионов зрителей", – отметила Каменских.

Кто такая Настя Каменских? Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Потап и Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, Потап 6 апреля дал первый с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину концерт ‒ но в Германии, с русскоязычным репертуаром и в клубе, который давно облюбовали для выступлений артисты-путинисты.

А также в сети появился короткий ролик, где Потап поливает свою голову молоком под песню жены Насти Каменских "Молоко". Также при помощи молока он решил выбрить лицо.

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