Настя Каменских сообщила радостную новость - что случилось

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая сейчас редко выступает в Украине, рассказала о своей рабочей поездке за границей.
На своей странице в Instagram артистка рассказала, какого успеха она достигла.
"Всему свое время. Главное – научиться принимать каждый момент с благодарностью. Сегодня я на другом конце света, далеко от родной Украины презентую песни на невероятных программах, которые смотрят десятки миллионов зрителей", – отметила Каменских.
Кто такая Настя Каменских?
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
Потап и Настя Каменских - последние новости по теме
Отметим, Потап 6 апреля дал первый с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину концерт ‒ но в Германии, с русскоязычным репертуаром и в клубе, который давно облюбовали для выступлений артисты-путинисты.
А также в сети появился короткий ролик, где Потап поливает свою голову молоком под песню жены Насти Каменских "Молоко". Также при помощи молока он решил выбрить лицо.
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