Потап на видео полил свою лысину молоком ради Насти Каменских

Самоирония музыкального продюсера перестает быть смешной и начинает пугать.

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Потап новости - Потап облился молоком под песню NK / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Украинская певица NK, она же - Настя Каменских, готовится к выходу нового трека под названием "MOLOKO". Фрагменты клипа, которые уже гуляют по Сети, многие сочли слишком эпатажными, за что артистку начали хейтить.

Потап, как муж Каменских и ее музыкальный продюсер, решил поддержать звезду. Однако способ для этого он выбрал весьма необычный.

На его странице в TikTok появился короткий ролик, где музыкант поливает свою голову молоком под песню жены. Также при помощи молока он решил выбрить лицо.

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В комментариях к видео с Потапенко некоторые его подписчики предположили, что так и будет выглядеть финальная версия клипа "MOLOKO". Другие - упражнялись в остроумии за счет музыкального продюсера: "Коли забув випити пігулки", "Не звертайте уваги. Зараз весна. У діді обострєніє", "Влад Яма, ви найкращий!", "Якби Брітні Спірз була Потапом" и т.д.

Потап новости - Потап облился молоком под песню NK / коллаж: Главред, фото: tiktok.com/@potapreal

Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Потап - последние новости:

Ранее украинский певец и музыкальный продюсер Потап, который уехал из Украины во время полномасштабной войны, попал в скандал из-за немецкой афиши, в которой он числился "артистом российского ретро".

Также Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его. Его пассаж звездная супруга оставила без внимания, что многим показалось странным на фоне слухов про развод пары.

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