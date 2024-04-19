Потап на видео полил свою лысину молоком ради Насти Каменских

Украинская певица NK, она же - Настя Каменских, готовится к выходу нового трека под названием "MOLOKO". Фрагменты клипа, которые уже гуляют по Сети, многие сочли слишком эпатажными, за что артистку начали хейтить.
Потап, как муж Каменских и ее музыкальный продюсер, решил поддержать звезду. Однако способ для этого он выбрал весьма необычный.
На его странице в TikTok появился короткий ролик, где музыкант поливает свою голову молоком под песню жены. Также при помощи молока он решил выбрить лицо.
В комментариях к видео с Потапенко некоторые его подписчики предположили, что так и будет выглядеть финальная версия клипа "MOLOKO". Другие - упражнялись в остроумии за счет музыкального продюсера: "Коли забув випити пігулки", "Не звертайте уваги. Зараз весна. У діді обострєніє", "Влад Яма, ви найкращий!", "Якби Брітні Спірз була Потапом" и т.д.
Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
Потап - последние новости:
Ранее украинский певец и музыкальный продюсер Потап, который уехал из Украины во время полномасштабной войны, попал в скандал из-за немецкой афиши, в которой он числился "артистом российского ретро".
Также Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его. Его пассаж звездная супруга оставила без внимания, что многим показалось странным на фоне слухов про развод пары.
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