УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Кум и бывший бойфренд Насти Каменских жестко раскритиковал Потапа

Анна Подгорная
26 мая 2024, 16:00
130
Геннадий Витер признался, что не имеет особой любви к мужу NK.
Настя Каменских, Потап
Геннадий Витер высказался про Потапа - мужа его кумы Насти Каменских / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux

Украинский музыкальный продюсер и исполнитель Потап стал в время полномасштабной войны в Украине одной из самых неоднозначных фигур отечественного шоу-бизнеса. Артист занимается благотворительностью, но уже более полугода живет и работает за рубежом, лишь изредка возвращаясь на родину.

Такую позицию осуждает украинский шоумен Геннадий Витер. Он встречался с Настей Каменских, певицей и нынешней женой Потапа, на заре ее карьеры, а сейчас их связывает общий ребенок - они вместе крестили сына общего друга

Витер признался, что имеет теплые чувства к Каменских, как к куме. Но Потапа он категорически осуждает.

видео дня

"Для меня Настя Каменских – близкий человек. Я ее буду поддерживать, а его, вот того мужчину – нет. Категорически нет. Считаю, что он не делает какие-то правильные вещи по отношению к нашей стране", - заявил Геннадий Витер в интервью для ЖВЛ.

Кто такой Потап?

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Потап - последние новости:

Ранее известная светская журналистка Алина Доротюк назвала Потапа самой "зашкварной" украинской звездой, которая каждым своим действием заставляет ее сегодня недоумевать.

Также Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его. Его пассаж звездная супруга оставила без внимания, что многим показалось странным на фоне слухов про развод пары.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Потап и Настя Настя Каменских Потап Алексей Потапенко новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Страны НАТО могут перебросить войска в Украину: СМИ узнали сценарий и условия

Страны НАТО могут перебросить войска в Украину: СМИ узнали сценарий и условия

16:52 Мир
Удары Украины оружием США по РФ: у Байдена отреагировали на инициативу

Удары Украины оружием США по РФ: у Байдена отреагировали на инициативу

16:19 Политика
ВСУ сдержали штурм РФ на Харьковщине: в британской разведке раскрыли детали

ВСУ сдержали штурм РФ на Харьковщине: в британской разведке раскрыли детали

15:56 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

В Украине будут иначе платить пенсии и субсидии: что изменится 6945

В Украине будут иначе платить пенсии и субсидии: что изменится

Гороскоп на завтра 27 мая: Ракам - приключения, Рыбам - важный звонок, который пригодится 3299

Гороскоп на завтра 27 мая: Ракам - приключения, Рыбам - важный звонок, который пригодится

Поймали 7 клещей : новая любовница Путина угодила в конфуз 2904

"Поймали 7 клещей": новая "любовница" Путина угодила в конфуз

Новый массированный удар по Украине: куда РФ запустила рой ракет и где звучали взрывы 1992

Новый массированный удар по Украине: куда РФ запустила рой ракет и где звучали взрывы

Последние новости

17:02

Ведущая 1+1 Наталья Островская впервые показала дочь-красотку - мамину копию

16:52

Страны НАТО могут перебросить войска в Украину: СМИ узнали сценарий и условия

16:42

"Полномасштабные боевые действия": пограничники оценили угрозу наступления РФ на Сумщине

16:24

Любовный гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: Девам - влечение, Ракам - знакомство

16:19

Удары Украины оружием США по РФ: у Байдена отреагировали на инициативу

Война на Тайване. Грозит ли миру новый вооруженный конфликт и чего ждать УкраинеВойна на Тайване. Грозит ли миру новый вооруженный конфликт и чего ждать Украине
16:00

Кум и бывший бойфренд Насти Каменских жестко раскритиковал Потапа

15:56

ВСУ сдержали штурм РФ на Харьковщине: в британской разведке раскрыли детали

15:40

Языковой омбудсмен пояснил, накажут ли Сердючку за концерт с русскими песнями

15:31

ВСУ готовы уничтожить установки, которыми РФ бьет по Харькову: названо условие

Реклама
15:27

Есть конкретные успехи: ВСУ выбивают оккупантов на севере Харьковщины - комбат

15:16

Финансовый гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: кому суждено разбогатеть

14:50

Милевский впервые показал фанатам свою новую девушку

14:47

ВСУ зашли на мощные рубежи и выбивают россиян: подполковник назвал направление

14:36

Язык можно сломать: какое самое длинное слово в украинском языке - 30 буквВидео

14:17

Источники сообщили, что Кейт Миддлтон не появится на публике еще долгое время

14:15

Почему Китай бряцает оружием возле Тайванямнение

14:14

"Сердцем с Харьковом": Галкин осудил РФ и показал жертву трагедии в "Эпицентре"Фото

13:51

Комбинированный удар ракетами и дронами: в ВСУ назвали цели атак РФ по Украине

13:43

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: Тельцам - трудности, Львам - выпадет шанс

12:51

К чему снится свадьба: какие радости и какие беды сулят сны о бракеВидео

Реклама
12:49

Штурм на Харьковщине остановлен: РФ атакует на пяти направлениях – Генштаб

12:47

Настоящий магнит для вредителей: как избавиться от жуков без химии - лучшие методыВидео

12:06

Почему не получается похудеть: Анита Луценко рассказала о главных ошибках

12:02

"Я сказал ему в Швейцарии": Байден сделал новое резкое заявление о Путине

11:45

У РФ максимальные потери: тысячи россиян уничтожены вместе с техникой

11:07

РФ собирает новую группировку войск на границе: Зеленский обратился к мировым лидерам

10:46

Дженнифер Лопес постигла cвежая громадная неудача: что произошло

10:13

Не было шанса на успех: в ISW оценили провал российского наступления на Харьковщине

10:11

Сколько стажа минимально нужно для пенсии: как правильно посчитать

09:55

Гороскоп Таро на неделю с 27 мая по 2 июня: Козерогам - сюрприз, Девам - успех

09:27

Обстрелы только усилятся: в ISW назвали цель российских ударов по Харькову

09:23

Гороскоп на завтра 27 мая: Ракам - приключения, Рыбам - важный звонок, который пригодится

09:21

"Гарний хлопчик": Иван Дорн угодил в очередной скандал с русским языкомВидео

08:45

РФ атаковала Украину "Кинжалами" и десятками "Шахедов": сколько целей удалось сбить

08:28

Обновление данных в ТЦК: когда и за что может задержать полиция - объяснение юриста

07:52

Взрывы в Староконстантинове: в Воздушных силах озвучили детали ночного ракетного удара

06:48

Путин может готовить атаку на одну из стран НАТОмнение

05:53

Сможет ли Путин "взять" Харьков: журналист оценил риски

04:10

"Поймали 7 клещей": новая "любовница" Путина угодила в конфуз

03:37

Новый массированный удар по Украине: куда РФ запустила рой ракет и где звучали взрывы

Реклама
03:30

Нужен всего один продукт: 4 шага, чтобы отбелить одежду от желтизны

02:20

4 запрета, которые нельзя нарушать 26 мая: важные приметы дня

01:30

"Европа поможет живой силой": неожиданный сценарий переброски войск в Украину

01:00

РФ подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-22м3: когда возможен обстрел

00:19

"Работники и посетители": следователи назвали количество пропавших без вести в ХарьковеФотоВидео

25 мая, суббота
23:57

Зеленский заявил, что Китай должен защищать Украину и раскрыл детали

23:55

Российский оккупант-музыкант свалился с инсультом на фронте

23:17

В оккупированном Крыму прогремела серия взрывов: оккупанты жалуются на атаку

23:15

Полиция задержала популярную американскую певицу за наркотики

22:40

Невозможность переговоров с Путиныммнение

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки і хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять