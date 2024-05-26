Кум и бывший бойфренд Насти Каменских жестко раскритиковал Потапа

Украинский музыкальный продюсер и исполнитель Потап стал в время полномасштабной войны в Украине одной из самых неоднозначных фигур отечественного шоу-бизнеса. Артист занимается благотворительностью, но уже более полугода живет и работает за рубежом, лишь изредка возвращаясь на родину.
Такую позицию осуждает украинский шоумен Геннадий Витер. Он встречался с Настей Каменских, певицей и нынешней женой Потапа, на заре ее карьеры, а сейчас их связывает общий ребенок - они вместе крестили сына общего друга
Витер признался, что имеет теплые чувства к Каменских, как к куме. Но Потапа он категорически осуждает.
"Для меня Настя Каменских – близкий человек. Я ее буду поддерживать, а его, вот того мужчину – нет. Категорически нет. Считаю, что он не делает какие-то правильные вещи по отношению к нашей стране", - заявил Геннадий Витер в интервью для ЖВЛ.
Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
Потап - последние новости:
Ранее известная светская журналистка Алина Доротюк назвала Потапа самой "зашкварной" украинской звездой, которая каждым своим действием заставляет ее сегодня недоумевать.
Также Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его. Его пассаж звездная супруга оставила без внимания, что многим показалось странным на фоне слухов про развод пары.
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