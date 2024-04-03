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Известная светская журналистка назвала самую "зашкварную" украинскую звезду

Анна Подгорная
3 апреля 2024, 14:36
Алина Доротюк позволила себе выразить субьективное мнение, и обосновала свой вывод.
Алина Доротюк
Алина Доротюк назвала Потапа самым большим зашкваром / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dorotiuk_

Во время своих интервью Алина Доротюк старается придерживаться одного из главных правил журналистики - оставаться бесстрастной. Тем не менее собственное мнение про мир украинского шоу-бизнеса она все-таки приобрела за долгие годы работы в нем.

Недавно Доротюк стала гостьей на шоу на Люкс ФМ, где рассказала, кого из украинских знаменитостей считает сегодня самым большим провалом. Им, по мнению журналистки, оказался Потап - певец и музыкальный продюсер, который до полномасштабной войны был одной из самых влиятельных персон отечественного шоу-бизнеса.

Сейчас его многие осуждают за частые вылазки за границу и утрату "контекста" - связи с современными украинцами, которые живут в условиях войны. "Самая зашкварная звезда – Потап. Все, что он делает, и все, что он транслирует в последнее время в своих социальных сетях, – для меня это кринж", - заявила Доротюк.

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При этом журналистка отметила, что пыталась пригласить Потапа на интервью, но и ей, и другим интервьюерам представители Алексея Потапенко отказывают. Доротюк такое упрямое молчание кажется странным.

"Я не понимаю, почему он не придет... Можно не ко мне, можно прийти к своей подруге Маше Ефросининой и просто искренне рассказать, что с ним происходит", - говорит Алина.

Кто такая Алина Доротюк?

Алина Доротюк - украинская ведущая, интервьюер, журналистка, блогерша. Специализируется на светской журналистике. Принимала участие в создании таких проектов, как "Неймовірні історії кохання", "Неймовірна правда про зірок", "Зірковий шлях". Ведет именной канал на YouTube (124 тыс. подписчиков), в котором выкладывает интервью с известными личностями современной Украины.

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