"Мы быстро обнялись": Елена Кравец рассказала о встрече с Зеленской

Елена Кравец рассказала о первой встрече с кумой Еленой Зеленской впервые за три года.

https://stars.glavred.info/my-bystro-obnyalis-elena-kravec-rasskazala-o-vstreche-s-zelenskoy-10554791.html Ссылка скопирована

Елена Кравец рассказала детали встречи с первой леди / коллаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine, instagram.com/lennykravets/

Известная украинская актриса Елена Кравец призналась, как произошла ее встреча с первой леди Украины Еленой Зеленской впервые за долгое время.

В комментарии для Люкс FM Елена рассказала, что старшая дочь актрисы Мария была ведущей подкаста "Вдома", который они вместе ведут на канале Olena Kravets, и Зеленская стала гостью эфира. В этот момент Кравец сумела увидеться и пообщаться с кумой. Встреча состоялась в марте этого года.

"Моя Маша, дочка, была ведущей подкаста. Героиней подкаста была Елена Зеленская. Я пришла, мы быстро обнялись, как дети", – сказала Кравец.

После этого они обменялись несколькими словами и разошлись.

Кто такая Елена Кравец? Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

Смотрите видео, где Елена Кравец рассказала о встрече с Еленой Зеленской:

Елена Кравец - последние новости по теме

Отметим, Елена Кравец считает, что стремление быть постоянно на виду и удовлетворять или даже предвосхищать ожидания аудитории поклонников для звезд является губительным.

А также Елена Кравец отметила, что из-за войны в общепринятом значении стала старше, однако беспокоит ее не только это.

Читайте больше о Кравец:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред