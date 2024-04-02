"Мы быстро обнялись": Елена Кравец рассказала о встрече с Зеленской

Известная украинская актриса Елена Кравец призналась, как произошла ее встреча с первой леди Украины Еленой Зеленской впервые за долгое время.
В комментарии для Люкс FM Елена рассказала, что старшая дочь актрисы Мария была ведущей подкаста "Вдома", который они вместе ведут на канале Olena Kravets, и Зеленская стала гостью эфира. В этот момент Кравец сумела увидеться и пообщаться с кумой. Встреча состоялась в марте этого года.
"Моя Маша, дочка, была ведущей подкаста. Героиней подкаста была Елена Зеленская. Я пришла, мы быстро обнялись, как дети", – сказала Кравец.
После этого они обменялись несколькими словами и разошлись.
Кто такая Елена Кравец?
Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".
Смотрите видео, где Елена Кравец рассказала о встрече с Еленой Зеленской:
Елена Кравец - последние новости по теме
Отметим, Елена Кравец считает, что стремление быть постоянно на виду и удовлетворять или даже предвосхищать ожидания аудитории поклонников для звезд является губительным.
А также Елена Кравец отметила, что из-за войны в общепринятом значении стала старше, однако беспокоит ее не только это.
Читайте больше о Кравец:
- Кравец рассказала, как в дом ее дочери прилетела российская ракета
- Редкое фото: Елена Кравец показала, как подросли ее двойняшки
- Сплошное волнение: дочь Елены Кравец оказалась в больнице
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред