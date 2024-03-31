7-летний сын Елены Кравец довел до слез признанием про войну

Сын известной артистки проявил удивительное спокойствие, когда разговор зашел об ужасных событиях последних 10 лет.

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Сын Елены Кравец растрогал признанием про войну / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lennykravets

Украинская актриса и комик Елена Кравец ведет вместе со старшей дочерью Марией подкаст "Вдома поговоримо", посвященный вопросам взаимоотношений родителей и детей. Гостем нового выпуска стал 7-летний Иван - один из младших детей артистки.

Сын Кравец растет смышленым мальчиком, который легко и непринужденно держится перед камерами. Так же легко он говорит о "взрослых" вещах.

В частности в беседе со своими детьми Елена затронула тему войны в Украине и жизни в страхе за здоровье и благополучие близких. Тогда Иван произнес фразу, которая заставила Елену Кравец заплакать.

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Мальчик напомнил маме, что не знает жизни без войны. Он родился после 2014 года, когда страна-оккупант уже начала свои захватнические преступления. "Я родился во время войны. Никогда не жил без войны", - серьезно заявил малыш.

"Я только сейчас это осознала, честно. Мы некоторое время жили, будто войны нет. Ванек, ты очень меня растрогал", - со слезами на глазах призналась Елена Кравец.

Кто такая Елена Кравец? Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

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