7-летний сын Елены Кравец довел до слез признанием про войну

Украинская актриса и комик Елена Кравец ведет вместе со старшей дочерью Марией подкаст "Вдома поговоримо", посвященный вопросам взаимоотношений родителей и детей. Гостем нового выпуска стал 7-летний Иван - один из младших детей артистки.
Сын Кравец растет смышленым мальчиком, который легко и непринужденно держится перед камерами. Так же легко он говорит о "взрослых" вещах.
В частности в беседе со своими детьми Елена затронула тему войны в Украине и жизни в страхе за здоровье и благополучие близких. Тогда Иван произнес фразу, которая заставила Елену Кравец заплакать.
Мальчик напомнил маме, что не знает жизни без войны. Он родился после 2014 года, когда страна-оккупант уже начала свои захватнические преступления. "Я родился во время войны. Никогда не жил без войны", - серьезно заявил малыш.
"Я только сейчас это осознала, честно. Мы некоторое время жили, будто войны нет. Ванек, ты очень меня растрогал", - со слезами на глазах призналась Елена Кравец.
Кто такая Елена Кравец?
Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее стало известно, что 48-летняя оперная певица и звезда украинских реалити-шоу Елена Гребенюк впервые выходит замуж. Артистка раскрыла подробности отношений с женихом.
Также певица Alyosha прокомментировала решение мужа, фронтмена группы Антитела Тараса Тополи, служить в армии, и призналась, как это отразилось на жизни их семьи.
Читайте также:
- Жена Виктора Павлика в инвалидной коляске рассказала об операции
- Эти вещи травмируют: Могилевская рассказала, как воспитывает приемных дочек
- Украинский дизайнер рассказал, как путинистка Повалий украла у него платье
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред