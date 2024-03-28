Официально невеста: 48-летняя певица впервые выходит замуж

Певица призналась, что она со своим избранником живет отдельно, а ее дочь осталась жить вместе с матерью певицы, бабушкой.

https://stars.glavred.info/oficialno-nevesta-48-letnyaya-pevica-vpervye-vyhodit-zamuzh-10553834.html Ссылка скопирована

Елена Гребенюк поделилась своим счастьем / Коллаж Главред, фото скриншот

Украинская оперная певица, которая участвовала в некоторых реалити-шоу Елена Гребенюк впервые рассказала о том, что ее возлюбленный сделал ей предложение.

Как рассказала она в интервью "Наодинці" на YouTube, исполнительница призналась, что уже долгое время проживает совместно с любимым, с которым она познакомилась во времена полномасштабного вторжения на Пасху.

К слову, певица призналась, что она со своим избранником живет отдельно, а ее дочь осталась жить вместе с матерью певицы, бабушкой.

видео дня

"У меня есть любимый человек. Мы живем отдельно. Елизавета (дочь - авт.) не захотела с нами жить и она живет с бабушкой. То есть я живу с любимым отдельно, а мама с Лизой живут отдельно. Мы познакомились на Пасху. Я предложила посвятить пасху. На следующий день мы решили встретиться. Мы жили в одном доме много лет, но мы не виделись. Наш общий друг наш познакомил", - призналась Гребенюк.

Гребенюк рассказывает, что ее избранник сделал ей предложение и она его приняла. "Мы решили отложить, потому что сейчас неуместно. Но предложение приняла. Я официально невеста. О свадьбе я уже однажды мечтала в своей жизни и больше не хочу. Все сложится так, как сложится. Я когда-то очень мечтала о свадьбе. и потом спустя некоторое время моего любимого человека не стало. Ничего не предвещало, что его не станет, но его не стало", - прокомментировала она.

Напомним, ранее ведущая Лилия Ребрик опубликовала пикантный фотопортрет в черно-белых оттенках. В кадре она позирует с ярким макияжем, в черном боди и дерзкой косухе с бахромой.

Также стало известно, что состояние тяжелобольной украинской актрисы Екатерины Тышкевич ухудшилось. Артистка рассказала, что происходит с ее организмом сейчас.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред