"Полные гайки": актрисе Тышкевич стало хуже

Актриса написала, что долго не выходит в сториз, так как ее головные боли усилились.

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Катерина Тышкевич сообщила о своей ситуации / Коллаж Главред, фото Instagram/kateryna_tyshckevich

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая в начале декабря попала в реанимацию с сепсисом - во время лечения хронической головной боли, которая преследует звезду сериалов более восьми лет, пожаловалась на ухудшение своего состояния.

На своей странице в Instagram, актриса написала, что долго не выходит в сториз, так как ее головные боли усилились. "Не выхожу к вам совсем, когда прям гайки полные по голове. Последние 10 дней как раз такие. Села снова на антидепрессанты, потому что не вывожу, к сожалению", – сообщила она.

Девушка также добавляет, что у нее катастрофически выпадают волосы. "Мои волосы начали катастрофически выпадать. Третью неделю теряю огромное количество. Поэтому сейчас в пути к трихологу. По анализам катастрофических дефицитов нет, щитовидная в норме. А я скоро буду голомозая актриса", – рассказала Тышкевич.

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Кто такая Екатерина Тышкевич? Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения. Наиболее известная ролями в сериалах "Бессмертник", "Ничто не случается дважды", "Женский доктор". На съемках "Бессмертника" познакомилась с актером Валентином Томусяком, за которого вышла замуж в феврале 2019 года.

Ранее известная украинская актриса Екатерина Тышкевич рассказала фолловерам, как проходит ее лечение от редкой и тяжелой болезни. На своей странице в Instagram 29-летняя артистка поделилась, что начала консультироваться со специалистами из Центра головной боли (штат Техас, США), которые заметили у нее проблемы с межпозвонковыми дисками.

10 декабря появилась информация о том, что Катерина Тышкевич уже седьмой день находится в реанимации и врачи борются за ее жизнь. "Что стало причиной сепсиса уже не важно. Важно справится с его последствиями. Тяжелее всего сейчас легким, печени и сердцу", - написал муж актрисы.

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