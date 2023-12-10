Врачи борются за жизнь: Катя Тышкевич попала в реанимацию

Украинская актриса Катерина Тышкевич борется с сепсисом.

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Катерина Тышкевич борется за жизнь / Коллаж Главред, фото Instagram/kateryna_tyschkevich

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, известная благодаря главным ролям в сериалах "Бессмертник" и "Ничто не случается дважды", борется за жизнь.

Об этом на своей странице в Instagram написал ее муж, украинский актер Валентин Томусяк.

По его словам, его жена Катерина Тышкевич уже седьмой день находится в реанимации и врачи борются за ее жизнь. "Что стало причиной сепсиса уже не важно. Важно справится с его последствиями. Тяжелее всего сейчас легким, печени и сердцу", - написал он.

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Катя Тышкевич 7 сутки в реанимации / Скриншот t.o.m.u.s.y.a.k

Ранее Екатерина Тышкевич рассказала о загадочном недуге, который изнуряет ее мучительными головными болями на протяжении восьми лет - ни лекарства, ни терапия не позволяли облегчить ее страдания.

Все усложнялось тем, что Тышкевич не могли поставить диагноз. Пока она ждала консультации у специалистов, ее посадили на крайне токсичный препарат, который немного купировал симптомы.

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