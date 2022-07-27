"Посадили на очень токсичный препарат": тяжелобольная Тышкевич поделилась неутешительными новостями

Екатерина Тышкевич рассказала о проблемах в лечении / instagram.com/mrsketrin

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, известная благодаря главным ролям в сериалах Бессмертник и Ничто не случается дважды, уже около 8 лет страдает неизвестным недугом, который причиняет ей невыносимые головные боли.

Врачи разводят руками и не могут точно сказать что происходит с артисткой. Но недавно для Тышкевич забрезжил лучик надежды - ей согласились помочь в одном из медицинских центров в Дании, которые специализируются на подобных проблемах. Однако и здесь актрису ожидала неудача.

Датчане могут принять ее не раньше октября, а проблема требует немедленного решения. Вероятно ей смогут помочь в неврологическом институте в Италии, однако конкретного ответа оттуда Екатерина пока не получила.

На данный момент ей помогает лишь очень мощный препарат с сильным побочным эффектом. "Сейчас временно меня посадили на очень токсичный препарат, который ни в коем случае нельзя принимать долго. Но с ним стало немного легче, сейчас я хотя бы могу представить себе путь за границу", - рассказывает Тышкевич на своей странице в Instagram.

Также она утешается кототерапией. Несмотря на постоянные боли, артистка пристально следит за войной в Украине - до приступов она занималась волонтерской деятельностью. "За ситуацией в стране слежу, все еще трудно засыпать с мыслями о Лизе из Винницы и ее маме…Верю в победу, радуюсь химарсам, пою "Ой у лузі…", - делится актриса.

Екатерина Тышкевич рассказала о проблемах в лечении / instagram.com/mrsketrin

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Ранее своим опытом преодоления тяжелой болезни поделилась украинская продюсерка Елена Мозговая. Она призналась, что из-за мучительной боли еще год назад задумывалась о самоубийстве.

Также стало известно, что Анастасия Заворотнюк, которая уже три года борется с тяжелой формой онкологии, дважды была на грани жизни и смерти.

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