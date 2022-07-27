УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Посадили на очень токсичный препарат": тяжелобольная Тышкевич поделилась неутешительными новостями

27 июля 2022, 23:28

Украинская актриса ежедневно борется с адской головной болью.

Екатерина Тышкевич
Екатерина Тышкевич рассказала о проблемах в лечении / instagram.com/mrsketrin

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, известная благодаря главным ролям в сериалах Бессмертник и Ничто не случается дважды, уже около 8 лет страдает неизвестным недугом, который причиняет ей невыносимые головные боли.

Врачи разводят руками и не могут точно сказать что происходит с артисткой. Но недавно для Тышкевич забрезжил лучик надежды - ей согласились помочь в одном из медицинских центров в Дании, которые специализируются на подобных проблемах. Однако и здесь актрису ожидала неудача.

Датчане могут принять ее не раньше октября, а проблема требует немедленного решения. Вероятно ей смогут помочь в неврологическом институте в Италии, однако конкретного ответа оттуда Екатерина пока не получила.

На данный момент ей помогает лишь очень мощный препарат с сильным побочным эффектом. "Сейчас временно меня посадили на очень токсичный препарат, который ни в коем случае нельзя принимать долго. Но с ним стало немного легче, сейчас я хотя бы могу представить себе путь за границу", - рассказывает Тышкевич на своей странице в Instagram.

Также она утешается кототерапией. Несмотря на постоянные боли, артистка пристально следит за войной в Украине - до приступов она занималась волонтерской деятельностью. "За ситуацией в стране слежу, все еще трудно засыпать с мыслями о Лизе из Винницы и ее маме…Верю в победу, радуюсь химарсам, пою "Ой у лузі…", - делится актриса.

Екатерина Тышкевич
Екатерина Тышкевич рассказала о проблемах в лечении / instagram.com/mrsketrin

Читайте такжеВайкуле с платком на голове обратилась к поклонникам после слухов о рецидиве рака

Ранее своим опытом преодоления тяжелой болезни поделилась украинская продюсерка Елена Мозговая. Она призналась, что из-за мучительной боли еще год назад задумывалась о самоубийстве.

Также стало известно, что Анастасия Заворотнюк, которая уже три года борется с тяжелой формой онкологии, дважды была на грани жизни и смерти.

Другие новости:

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:55

Африканская жара или мощные ливни: какой погодой порадует август

23:28

"Посадили на очень токсичный препарат": тяжелобольная Тышкевич поделилась неутешительными новостями

23:27

Бантик на ядерной бомбе: российский художник изобразил Лаврова с ракетой вместо детородного органа

23:26

Стратегическая ошибка: Арестович поведал о новых планах россиянВидео

23:13

Звезда "Мумии" набрал 270 кг. Шокирующие фото

Реклама
23:06

"Мы их сломаем": Зеленский прокомментировал разрушение Антоновского мостаВидео

22:40

На крейсере "Москва" погиб сын командира дивизии Черноморского флота РФ - СМИВидео

22:30

Ужас и страдания: Путин пытается держать в заложниках весь мир - МИД БританииВидео

22:25

Лорак отдыхает: новая пассия бывшего мужа певицы показала сочное тело в кричащем купальнике

21:48

В МИД Украины разнесли заявление Лаврова о "готовности" России к переговорамВидео

21:44

В порядке похмельного бреда: Медведев растекся в пустозвонных мечтах о распаде Украины

21:34

Приметы на 29 июля: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы в дом беду не впуститьВидео

21:20

"Меня это волнует": Зеленский поделился, чего ожидает от нового премьера БританииВидео

21:17

Русские оккупанты могли потерять в Украине до 125 тысяч человек - The Economist

20:37

"Рука не дрогнет": Данилов пригрозил РФ деколонизацией и не исключил ответных ударовВидео

20:31

Военный эксперт пояснил, почему украинцы не имеют права впадать в иллюзии насчет русских оккупантов

20:22

Соблазнительность и патриотизм: Надя Дорофеева побаловала фанатов чувственным фото в бикини

20:11

В ожесточенных боях под Бахмутом погиб талантливый журналист

19:48

Угрожают Украине, но хотят переговоров: политолог объяснил, почему Путин и Кремль впадают в истерику

19:38

Украину накроют сильнейшие грозы и ливни: синоптики рассказали, какие области будут "утопать"Видео

Реклама
19:36

Россия должна выплатить по миллиону каждому украинцу - полковник ВСУВидео

19:31

Путин живет на смертельном сквознякемнение

19:30

Германия наконец-то одобрила продажу Украине САУ Panzerhaubitze 2000

19:00

Защищал наше небо: на войне погиб 28-летний летчик Герой УкраиныВидео

18:34

Эстония на 5 лет запретила въезд группе "Руки вверх": Захарова выругалась с пеной у рта

18:06

"ВСУ продвигаются": Виталий Ким назвал сроки уничтожения ракетных установок оккупантовВидео

17:56

Финансовый код по дате рождения: как рассчитать, правильно расшифровать и эффективно использовать

17:36

Вайкуле с платком на голове обратилась к поклонникам после слухов о рецидиве рака

17:26

Маникюр для женщин за 50: 4 простых фокуса, чтобы выглядеть моложе и радоваться

17:23

Гороскоп на завтра 28 июля 2022: Ракам – расставание, Львам – подарки судьбы, Водолеям – завистьВидео

17:18

В Украине рухнули цены на автогаз: сколько стоит заправить автоВидео

17:16

В Украине запретили "выбивать" долги за коммуналку во время войны: какие украинцы под это подпали

17:15

ВСУ "перемололи" более 50 оккупантов на юге и уничтожили склад боеприпасовВидео

17:04

Цена вопроса - 10$: предатель Царев собрался "штамповать" HIMARS в РоссииВидео

16:55

ВСУ могли ударить по Антоновскому мосту, когда войска РФ гнали по нему технику – советник главы ОВАВидео

16:29

84% украинцев назвали недопустимыми территориальные уступки в войне с РФ: новый опрос

16:12

Освободить Херсонщину помогут два фактора: эксперт рассказал, когда оккупанты начнут бежатьВидео

15:59

Даша Астафьева в соблазнительном образе из фильма "Леон" пригрозила агрессорамВидео

15:38

Копия Киркоров: певица Стоцкая поделилась редкими фото детей

15:34

Антоновский мост больше не работает: ВСУ разбили логистику РФ на Херсонщине – ОВАВидео

Реклама
15:29

"Это что, его дочь?": Эктор Хименес-Браво поразил украинцев фото с любимой

15:26

"Это не ясельки, как в Чечне": оккупант жалуется, как ВСУ уничтожают войска ПутинаВидео

15:15

"Возможности для этого есть": Вятрович пояснил, почему текущая война с РФ может стать "последней"

15:13

Неожиданные кровавые события и развязка в войне: таролог рассказала, когда почувствуется облегчениеВидео

15:00

Неприятные путешествия и большая прибыль: названы опасные даты в августе, которых стоит избегатьВидео

14:54

Как не остаться без сбережений: почему передавать деньги из рук в руки плохая примета

14:39

ВСУ попали ракетами по Антоновскому железнодорожному мосту в Херсоне – гауляйтер СальдоВидео

14:36

"Марчело, Welcome back!": в Николаев ради боев с оккупантами вернулся легендарный генерал Марченко

14:28

Лариса Долина в леопарде изобразила тверк и присела с расставленными ногами

14:27

Путин уговорил Иран ремонтировать российские самолеты: нашел способ обхода санкцийВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять