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Елена Мозговая рассказала о мыслях о самоубийстве из-за тяжелой болезни

25 июля 2022, 17:02

Кошмарная боль заставил продюсерку всерьез задуматься о прекращении своего земного пути.

Елена Мозговая
Елена Мозговая из-за болезни Лайма задумывалась о самоубийстве / facebook.com/olenamozgova1

Украинская продюсерка Елена Мозговая поделилась воспоминаниями о болезни, которая навевала ей суицидальные мысли.

Она была близка к тому, чтобы покончит с собой еще год назад. Тогда Мозговая переживала тяжелые симптомы клещевого боррелиоза, который еще называют болезнью Лайма.

Лицо продюсерки оказалось парализованным, и она мучилась болями такой силы, что не могла спать, а лекарства не помогали. Она в отчаянии металась по дому, наблюдая за рассветным пейзажем, который показала на своей странице в Facebook.

"Этому фото чуть больше года... Именно этот рассвет мог стать для меня последним... Невероятные боли, которые принесла мне болезнь Лайма, и которые ничем, никаким обезболивающим невозможно было утолить, меня доводили до мыслей, что нужно завершать этот земной путь... В ту ночь мне было особенно плохо... Я не могла ни сидеть, ни стоять... Ходила по комнате, всматривалась в этот пейзаж и считала минуты, чтобы можно было принять обезболивающее, действовавшее максимум минут двадцать... А дальше снова по кругу... Каждые три часа", - вспоминает Мозговая. От отчаянного шага ее спасла ее младшая дочь Соломия. Елена осознала, что должна жить, пока девочка нуждается в ней.

Пережив ужасную болезнь, Мозговая призвала остальных не падать духом, как больно бы не было: "Я знаю, как тяжело, больно сейчас очень многим людям... Я знаю, что многие из них, по тем или иным причинам, не видят смысла дальше жить... но... За темнотой, ночью ВСЕГДА наступает рассвет! И не смотря на все страшные вещи, которые сейчас происходят, в жизни все равно есть прекрасное... Нужно просто поискать, осмотреться, присмотреться".

Елена Мозговая
Елена Мозговая из-за болезни Лайма задумывалась о самоубийстве / facebook.com/olenamozgova1

В комментариях продюсерку поблагодарили за откровенность, а также пожелали крепкого здоровья:

"Здоров'я, Оленко, здоров'я".

"Потрібно просто жити, заради...завжди є заради кого, і так, після темряви настає світло. Бог ще тоді мав на вас свої плани..."

"Нехай ці Ваші слова сьогодні врятують чиюсь душу! Дякую Вам!"

"Це так. За ніччю завжди приходить день, за темрявою - світло. Треба вірити в майбутнє. І найкраща доба прийде. Все буде добре. Все залежить від нас".

"Міцного вам здоров‘я, пані Олено!"

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Ранее стало известно, что из-за плохого самочувствия победителя Голосу країни, украинского певца и актера Сергея Лазановского в Бельгии забрала "скорая".

Также нездоровилось и Анне Кошмал - украинская актриса и звезда телесериала Сваты угодила в больницу. Она легла под капельницу, и позже поблагодарила медперсонал за помощь.

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