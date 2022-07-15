Звезда "Сватов" попала в больницу

Анна Кошмал поделилась тревожным сториз / instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса и звезда телесериала "Сваты" Анна Кошмал угодила в больницу.

Актриса, которая занимает активную проукраинскую позицию и недавно развенчала слухи о том, что сериал "Сваты" исключительно украинский, поделилась сториз в Instagram, как она попала на больничную койку. Актриса также показала руку и капельницу.

"Тяжелое для нас всех утро", - написала она, имея ввиду жесткое нападение россии на мирную Винницу и смерти мирных украинцев.

Читайте такжеАнна Кошмал поймала россиян на вранье о съемках Сватов

Она также поблагодарила своих докторов, которые "поставили ее на ноги".

Напомним, ранее российский телекритик Николай Горбашев сообщил, что съемки 8 сезона сериала Сваты начнутся в конце 2022 года, а его премьера предположительно состоится весной-летом 2023 года.

Также российский режиссер Эдуард Радзюкевич заявил, что исполнительница роли Валентины Будько в сериале Сваты Татьяна Кравченко, якобы поддержала россию в зверском нападении на Украину.

Анна Кошмал развенчала слухи о том, что сериал "Сваты" - российский и заверила поклонников, что сериал - чисто украинский продукт.