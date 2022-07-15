Звезда "Сватов" попала в больницу

Для Анны Кошмал день выдался тяжелым не только из-за Винницы.
Украинская актриса и звезда телесериала "Сваты" Анна Кошмал угодила в больницу.
Актриса, которая занимает активную проукраинскую позицию и недавно развенчала слухи о том, что сериал "Сваты" исключительно украинский, поделилась сториз в Instagram, как она попала на больничную койку. Актриса также показала руку и капельницу.
"Тяжелое для нас всех утро", - написала она, имея ввиду жесткое нападение россии на мирную Винницу и смерти мирных украинцев.
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Она также поблагодарила своих докторов, которые "поставили ее на ноги".
Напомним, ранее российский телекритик Николай Горбашев сообщил, что съемки 8 сезона сериала Сваты начнутся в конце 2022 года, а его премьера предположительно состоится весной-летом 2023 года.
Также российский режиссер Эдуард Радзюкевич заявил, что исполнительница роли Валентины Будько в сериале Сваты Татьяна Кравченко, якобы поддержала россию в зверском нападении на Украину.
Анна Кошмал развенчала слухи о том, что сериал "Сваты" - российский и заверила поклонников, что сериал - чисто украинский продукт.