Победителя Голосу країни Сергея Лазановского в Бельгии забрала "скорая"

Сергей Лазановский был госпитализирован в Бельгии / instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi

Украинский певец, актер и телеведущий, победитель 11 сезона шоу Голос країни Сергей Лазановский (Ridnyi) заставил своих поклонников изрядно понервничать.

Недавно на странице артиста в Instagram появилась серия снимков, исходя из которых можно сделать вывод о его плохом самочувствии. Лазановский сейчас находится в Бельгии, где планирует принимать участие в благотворительных концертах.

Но, похоже, здоровье подвело певца. Сперва он опубликовал фото кареты скорой помощи с комментарием от его испуганных друзей. Затем она показал себя, лежащим в этой самой машине.

Причину плохого самочувствия Сергей озвучивать не стал, однако поспешил успокоить фанатов: ему предоставили всю необходимую помощь, и артист остался очень довольным бельгийским сервисом.

Сергей Лазановский был госпитализирован в Бельгии / instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi

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Ранее украинская актриса и звезда телесериала Сваты Анна Кошмал угодила в больницу - она легла под капельницу, и позже поблагодарила медперсонал за помощь.

68-летняя Лайма Вайкуле наоборот чувствует себя прекрасно: она опровергла слухи о рецидиве онкологии, которой латвийская певица переболела в конце 80-ых годов.

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