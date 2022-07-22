"Самая большая боль, которую мне приходилось пережить": жена Романа Сасанчина потеряла ребенка

Жена Романа Сасанчина перенесла выкидыш / instagram.com/annavi_i

20-летний украинский певец, победитель шоу Голос країни и Голос. Діти Роман Сасанчин в декабре 2021 года впервые стал отцом. Его жена, блогерка Иванна, подарила артисту дочь Элизабет.

Счастливые родители прекрасно справляются со своими обязанности. Однако недавно Иванна призналась, что рождение Элизы не далось ей очень легко.

На своей странице в Instagram 24-летняя девушка рассказала, что первая беременность для нее закончилась трагично. "Было, замер плод! Это самая большая боль, которую мне приходилось пережить", - вспоминает молодая мама.

Несмотря на юный возраст родителей, Иванна отмечает - вторая беременность была запланированной и желанной. Правда, врачи давали девушке неутешительные прогнозы - из-за проблем со здоровьем у нее на зачатие могло уйти несколько лет.

Жена Романа Сасанчина перенесла выкидыш / instagram.com/annavi_i

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Ранее стало известно, что 76-летний отец Илона Маска Эролл состоял в романтичных отношениях со своей падчерицей, которая младше него на 41 год. Она родила ему двоих детей.

Также турецко-немецкую актрису и модель, известную ролью Хюррем-султан в сериале Великолепный век, Мерьем Узерли заподозрили в третьей беременности.

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