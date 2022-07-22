УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Самая большая боль, которую мне приходилось пережить": жена Романа Сасанчина потеряла ребенка

22 июля 2022, 23:41

24-летняя Иванна рассказала, что первая беременность закончилась для их семьи трагично.

Жена и дочь Романа Сасанчина
Жена Романа Сасанчина перенесла выкидыш / instagram.com/annavi_i

20-летний украинский певец, победитель шоу Голос країни и Голос. Діти Роман Сасанчин в декабре 2021 года впервые стал отцом. Его жена, блогерка Иванна, подарила артисту дочь Элизабет.

Счастливые родители прекрасно справляются со своими обязанности. Однако недавно Иванна призналась, что рождение Элизы не далось ей очень легко.

На своей странице в Instagram 24-летняя девушка рассказала, что первая беременность для нее закончилась трагично. "Было, замер плод! Это самая большая боль, которую мне приходилось пережить", - вспоминает молодая мама.

Несмотря на юный возраст родителей, Иванна отмечает - вторая беременность была запланированной и желанной. Правда, врачи давали девушке неутешительные прогнозы - из-за проблем со здоровьем у нее на зачатие могло уйти несколько лет.

Жена и дочь Романа Сасанчина
Жена Романа Сасанчина перенесла выкидыш / instagram.com/annavi_i

Читайте такжеМолодая жена Андрея Макаревича впервые показала лицо трехмесячного сына музыканта

Ранее стало известно, что 76-летний отец Илона Маска Эролл состоял в романтичных отношениях со своей падчерицей, которая младше него на 41 год. Она родила ему двоих детей.

Также турецко-немецкую актрису и модель, известную ролью Хюррем-султан в сериале Великолепный век, Мерьем Узерли заподозрили в третьей беременности.

Другие новости:

шоу-бизнес Ромчик Сасанчин новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:41

"Самая большая боль, которую мне приходилось пережить": жена Романа Сасанчина потеряла ребенка

23:26

Зеленский назвал цель соглашения с РФ по "зерновому коридору"Видео

23:08

Глава военной разведки Украины прокомментировал "вероятное наступление" с БеларусиВидео

23:02

Иловайск на Херсонщине: у Зеленского раскрыли детали котла для оккупантовВидео

22:43

"Будет только хуже": Зеленский высказался о замораживании конфликта с РоссиейВидео

Реклама
22:34

"Пока им не набьют лицо, они ничего не поймут": Зеленский о переговорах с РФВидео

22:17

Больше не насильник: Рики Мартин выиграл суд против своего племянника

22:04

Хромота и сопли из носа: в ГУР не исключили, что вместо Путина в Иран летал его двойникВидео

22:01

"До 200 военнослужащих в день": Зеленский раскрыл потери Украины в войне с оккупантамиВидео

21:41

Больше HIMARS и ударных дронов: Байден одобрил новый пакет военной помощи УкраинеВидео

21:38

Конец эпохи: сэр Элтон Джон уходит со сцены - раскрыта причина

21:37

"Результат всех удивит": ВСУ проводят мощную операцию на югеВидео

21:05

В Украине "урезали" выплаты военным: все подробностиВидео

20:59

В ГУР раскрыли вероятный сценарий наступления РФ на Одессу и назвали срокиВидео

20:45

Впервые в истории: в США человеку вживили в мозг нейрочипВидео

20:36

"Горит до сих пор": в Черном море продолжают пылать обстрелянные "вышки Бойко"Видео

20:10

Польша обвинила Германию в манипуляциях с поставками оружия: все оказалось "обманными маневрами"Видео

20:10

Приметы на 24 июля: какие 3 вещи нельзя делать в день Ольги, чтобы не лишиться достаткаВидео

20:00

РФ не сможет продолжать наступление: новые успехи под вопросом - источник в ЦРУВидео

19:50

Продюсер-предатель Юрий Бардаш пожаловался на преследования и рассказал, как пешком шел до Москвы

Реклама
19:47

80% хозяек делают неправильно: как варить кукурузу, чтобы она стала вкуснееВидео

19:40

Гороскоп на завтра 23 июля 2022: Близнецам – сплетни, Львам – хитрость, Козерогам – потериВидео

19:37

В Абхазии вспыхнули массовые столкновения из-за строительства нового дворца ПутинаВидео

19:34

ВСУ могут уничтожить Крымский мост одним выстрелом: помогут российские боеприпасы - ЖдановВидео

19:23

На Херсонщине оккупанты минируют дороги и берег реки: готовятся к наступлению ВСУВидео

19:17

Европол оскандалился из-за "контрабанды" оружия из Украины и сделал новое заявлениеВидео

19:12

Имеем полное право наносить свои удары по Беларусимнение

19:00

Дроны-камикадзе ВСУ у ЗАЭС "покрошили" оккупантов РФ вместе с техникойВидео

18:47

В Украине взвинтили цены на бензин: сколько стоит топливоВидео

18:45

Уничтожен отряд оккупантов, который пошел на прорыв обороны ВСУВидео

18:37

Часть российской ракеты вынесло на пляж в Болгарии: там отдыхали люди

18:12

"Тело Русланочки было кремировано": Ольга Сумская раскрыла подробности похорон Русланы Писанки

18:07

Украинского журналиста Дмитрия Гордона "арестовали" в МосквеВидео

18:05

Российский оккупант жалуется на огромные потери армии РФ - перехват ГУРВидео

17:50

В Турции подписано соглашение о вывозе морем украинского зернаВидео

17:37

В Украину ворвется жара: синоптики назвали самый жаркий деньВидео

17:31

ВСУ уничтожили тысячи офицеров РФ: СМИ раскрыли масштабы потерь оккупантовВидео

17:30

Новолуние в июле 2022: что нужно делать, чтобы защитить дом от неприятностей

17:08

Корбан обратился к Зеленскому прямо с украинской границы: "можно решить это недоразумение?"

17:07

Молодая жена Андрея Макаревича впервые показала лицо трехмесячного сына музыканта

Реклама
16:58

Самый вкусный королевский джем из слив на зиму: простой рецепт удивительного десертаВидео

16:55

Мощные прилеты для оккупантов: в Херсоне и Чернобаевке прогремели новые взрывыВидео

16:51

Украине выгодно ударить по Крымскому мосту, но Запад боится ядерного удара России – СунгуровскийВидео

16:48

В ГБР заинтересовались Кириллом Шевченко: документ

16:32

Стареющему Путину ищут замену: в РФ назвали кандидатов в преемникиВидео

16:27

Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперниковВидео

16:23

Корбана не пустили в Украину: у него забрали украинский паспорт

16:17

MONATIK вернулся в Украину: певец рассказал о первых эмоциях после вторжения, разлуке и концертахВидео

15:48

На Запорожье оккупанты выплатили украинцам пенсии фальшивыми рублямиВидео

15:45

ВСУ сдерживают войска РФ на Луганщине: уничтожаются много складов, у врага большие потери – ГайдайВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять