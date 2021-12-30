19-летний Роман Сасанчин стал отцом - первое фото из роддома

Девочка появилась на свет сегодня, 30 декабря.
19-летний певец, победитель шоу Голос країни и Голос. Діти Роман Сасанчин сегодня впервые стал отцом.
Об этом он сообщил подписчикам в Instagram.
Певец выложил трогательное фото с новорожденной малышкой на руках.
Первый снимок с дочерью Сасанчин подписал: "Я счастлив ❤️ Благодарю Бога за это".
Известно, что новоиспеченные родители планировали партнерские роды. В роддом Роман Сасанчин с женой Иванной приехали еще вчера, в родзале, согласно сторис певца, они оказались сегодня в 6-7 утра.
Как себя сейчас чувствует молодая мама, и как проходили партнерские роды пока неизвестно.
В социальных сетях певца поздравляют с появлением на свет принцессы, и желают ей и ее родителям здоровья и счастья.
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