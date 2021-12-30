19-летний Роман Сасанчин стал отцом - первое фото из роддома

Роман Сасанчин с женой Иванной / instagram.com/sasanchyn_official

19-летний певец, победитель шоу Голос країни и Голос. Діти Роман Сасанчин сегодня впервые стал отцом.

Об этом он сообщил подписчикам в Instagram.

Певец выложил трогательное фото с новорожденной малышкой на руках.

Первый снимок с дочерью Сасанчин подписал: "Я счастлив ❤️ Благодарю Бога за это".

Известно, что новоиспеченные родители планировали партнерские роды. В роддом Роман Сасанчин с женой Иванной приехали еще вчера, в родзале, согласно сторис певца, они оказались сегодня в 6-7 утра.

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Роман Сасанчин с новорожденной дочерью / instagram.com/sasanchyn_official

Как себя сейчас чувствует молодая мама, и как проходили партнерские роды пока неизвестно.

В социальных сетях певца поздравляют с появлением на свет принцессы, и желают ей и ее родителям здоровья и счастья.

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Ранее принц Гарри и Меган Маркл впервые показали свою шестимесячную дочь Лилибет.

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