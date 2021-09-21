Роман Сасанчин с шоу Голос країни рассекретил пол будущего ребенка

Роман Сасанчин с Голоса країни рассекретил пол будущего ребенка / instagram.com/sasanchyn_official

Победитель вокального шоу "Голос країни-2020" Роман Сасанчин впервые рассекретил пол будущего ребенка, которого ему уже в январе родит его невеста Иванна.

Во вторник, 21 сентября, на своей странице в Instagram Роман Сасанчин признался, что они с возлюбленной ждут девочку.

Они прямо посреди улицы в городе Чертков, что на Тернопольщине, лопнули шарик, из которого посыпалось розовое конфетти. Молодой артист уточнил, что с Иванкой мечтали именно о дочке.

"У нас будет девочка. Благодарю Бога, за все!", - эмоционально написал Роман Сасанчин под видео.

"У нас будет дочь. Мы ждали нашу девочку с самого начала, как только узнали о беременности. Ощущение подсказывали, что там маленькая принцесска растет", – прокомментировала беременная невеста победителя "Голоса страны".

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Поклонники пожелали девушке здоровья и легких родов. Многие очень рады за пару.

Роман Сасанчин - биография

Роман Сасанчин родился 1 апреля 2002 года в селе Садки, Залищицкого района. Роман Сасанчин начал петь с пяти лет, отчасти благодаря усилиям матери - он поблагодарил ее за это в финале Голосу 10. Первое выступление Романа было на первом звонке в первом классе. Потом он начал давать концерты, играл и пел родителям гимн.

В 2012 году принял участие в 1 сезоне Голос Діти, но не прошел слепые прослушивания. Он не сдался, и в 2013 роду прошел в команду Тины Кароль, и они вместе победили во 2 сезоне Голосу Діти. После этого он получил признание - министр культуры тогда пригласил Сасанчина в спецшколу во Львове им. Соломии Крушельницкой по классу Вокал.

Он начал выступать в эстрадном стиле. До 2020 года написал 3 свои песни. Одну песню ему подарил 1+1 - слова и музыку для песни Мамина зірка в 2015 году написали для него Тина Кароль и Николай Бровченко.

Кроме того, Роман Сасанчин записал совместную песню с Виктором Павликом - Моє рідне село, с которой они не раз выступали на концертах.

В 2019 году Роман Сасанчин решил поменять жизнь, и снова пошел на Голос - он успешно прошел слепые прослушивания на одном из последних кастингов, и начал подготовку для эфиров.

Во взрослом проекте Сасанчин исполнил песню Алесандро Сафины Luna Тu, которая принесла ему победу на слепых прослушиваниях, и на самом конкурсе.

Посмотреть все выпуски шоу Голос країни можно на сайте 1+1 video.