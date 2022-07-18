Елена Мозговая рассказала душещипательную историю про покойного отца Николая Мозгового

Елена Мозговая рассказала, что напоминает ей о Николае Мозговом / facebook.com/olenamozgova1

Украинская продюсерка Елена Мозговая бережно и трепетно хранит память о своем отце - певце, композиторе-песеннике и Народном артисте Украины Николае Мозговом.

Его нет в живых уже 12 лет, но эта утрата все еще отзывается болью в сердце Елены. В канун 12-той годовщины смерти отца она решила сделать генеральную уборку в доме.

В это время ей на глаза попала находка, которая довела ее до слез. Своими эмоциями Елена Мозговая поделилась на своей странице в Facebook.

"Затеяла генеральную уборку в доме... и нашла Его парфюм почти использованный... понюхала и расплакалась... Папой пахнет... выкинуть не смогла... поставила к своим.. P.S. зачем написала это? сама не знаю.. просто захотелось поделиться этой эмоцией", - написала продюсерка.

В комментариях Елену поддержали, выразили свое почтение покойному Николаю Петровичу, и делились собственными историями аналогичного плана:

Воспоминания Елены Мозговой об отце / facebook.com/olenamozgova1

"В мене лишився мамин блокнот з рецептами. Там знайомий почерк..."

"Завжди такі емоції відчуваю, коли торкаюсь речей рідних людей, які пішли у засвіт".

"Я іноді ношу годинник тата, зараз частіше(("

"Зберігаю шерстяну хустинку мамину. Не прала і не прасувала. Все через те саме... Запах..."

"Стоїть крем для бриття, тата немає 13 років, нехай стоїть..."

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