Раскрыт страшный диагноз поддерживающего войну в Украине Дюжева

Звезда "Бригады", который регулярно подбадривает оккупантов, болен уже давно.
Российский актер, звезда сериала "Бригада", Дмитрий Дюжев, который поддерживает войну в Украине, болен.
В своем YouTube-шоу российский комик Илья Соболев рассказал, что Дюжев уже несколько лет борется с болезнью - звезда "Бригады" страдает сумасшествием.
"Круто, что почти все звезды, которые были успешными и популярными сходят с ума. Жалко, что единственный, кто не изменился – это Дюжев. Он сразу был вот такой. Сейчас у людей есть возможность вот стать ими (известными личностями), а потом через какое-то время тоже сойти с ума и оставить место для молодых артистов, которые тоже станут крутыми и известными", - иронизирует Соболев.
Напомним, ранее всем известные российские прихвостни путина актер Дмитрий Дюжев и молодящаяся певица Лариса Долина, вслед за Лепсом, посетили оккупированный Донецк.
Читайте также"Настоящий бриллиант России": Дюжева высмеяли за хвалебные оды ДонецкуПеред этим Долина и Дюжев приехали в мемориал "Жертв фашизма" в центре города возложить цветы.
Также мы сообщали, что украинский журналист Дмитрий Гордон на своей страничке в Instagram решил показать главных подхалимов путинского режима.
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