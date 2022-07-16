Раскрыт страшный диагноз поддерживающего войну в Украине Дюжева

Дмитрий Дюжев / скриншот

Российский актер, звезда сериала "Бригада", Дмитрий Дюжев, который поддерживает войну в Украине, болен.

В своем YouTube-шоу российский комик Илья Соболев рассказал, что Дюжев уже несколько лет борется с болезнью - звезда "Бригады" страдает сумасшествием.

"Круто, что почти все звезды, которые были успешными и популярными сходят с ума. Жалко, что единственный, кто не изменился – это Дюжев. Он сразу был вот такой. Сейчас у людей есть возможность вот стать ими (известными личностями), а потом через какое-то время тоже сойти с ума и оставить место для молодых артистов, которые тоже станут крутыми и известными", - иронизирует Соболев.

Напомним, ранее всем известные российские прихвостни путина актер Дмитрий Дюжев и молодящаяся певица Лариса Долина, вслед за Лепсом, посетили оккупированный Донецк.

Читайте также"Настоящий бриллиант России": Дюжева высмеяли за хвалебные оды ДонецкуПеред этим Долина и Дюжев приехали в мемориал "Жертв фашизма" в центре города возложить цветы.

Также мы сообщали, что украинский журналист Дмитрий Гордон на своей страничке в Instagram решил показать главных подхалимов путинского режима.

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