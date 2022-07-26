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Анастасия Заворотнюк уже дважды была на грани жизни и смерти

26 июля 2022, 02:58

Здоровье всегда было слабым местом артистки.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк была близка смерти два раза до онкологии / instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская актриса Анастасия Заворотнюк уже три года борется с онкологией. О ее состоянии мало что известно, в СМИ просачиваются лишь малые крупицы информации, которая, как правило, противоречива: то "няня Вика" идет на поправку, то балансирует на грани смерти.

Правда до рака Заворотнюк могла умереть минимум дважды, сообщают росСМИ. Первый раз - когда рожала второго ребенка, сына Майкла. "У нее узкий таз, она худенькая, здоровьем богатырским не отличалась, врачи скептически смотрели на Настю. При родах она чуть не умерла. Врачи ее откачали", - рассказывал отец мальчика, второй муж актрисы Дмитрий Стрюков.

Второй раз Анастасия Заворотнюк чуть не разбилась на автомобиле. Развод со Стрюковым был очень громким и эмоциональным, психологическое состояние артистки было расшатанным.

Сама Заворотнюк вспоминала об этом так: "Едешь, а тебе звонят и говорят, что ты больше никогда не увидишь своих детей. Услышав такие слова, я чуть не отключилась. Съехала с дороги. Когда наступает момент на грани жизни и смерти, то такого и врагу не пожелаешь".

С тех пор артистка ни разу сама не садилась за руль, и пользовалась услугами водителей.

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Как известно, муж Заворотнюк фигурист Петр Чернышев часто нарушает правила дорожного движения и становится "звездой" камер. Так, одна из камер зафиксировала фигуриста, на пассажирском сидении у которого сидела полная женщина, которая, скорее всего, и есть больная онкологией Анастасия Заворотнюк.

Ранее о реальном состоянии Анастасии Заворотнюк рассказала ее близкая подруга - певица Виктория Пьер-Мари. Артистка подчеркнула, что "няня Вика" тяжело восстанавливается.

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