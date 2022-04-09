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Первый муж Анастасии Заворотнюк рассказал, кто виноват в ее болезни

9 апреля 2022, 03:36

Олаф Шварцкопф обвиняет человека из близкого окружения актрисы.

Анастасия Заворотнюк - причину ее онкологии назвал первый муж / Коллаж

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая полюбилась зрителям за роль Виктории Прутковской в сериале Моя прекрасная няня, уже три года борется с онкологией.

Незадолго до того, как ей поставили страшный диагноз, артистка родила ребенка с помощью ЭКО. В СМИ активно обсуждается теория, что именно искусственное оплодотворение и привело к развитию в организме Заворотнюк опухоли.

Однако первый муж "няни Вики", бизнесмен Олаф Шварцкопф, уверен: у ее болезни есть конкретная причина и даже виновник.

Причиной он считает потерю первого ребенка - хоть Заворотнюк была замужем за Шварцкопфом всего год, она успела забеременеть. "Мы поехали в Астрахань. Но перед поездкой, она попросила завести ее куда-то. Ее не было полчаса. Я понимаю, ей там что-то дали или сделали, а потом случился выкидыш", - вспоминает он. Прямо с супругой они этот вопрос не обсуждали, поэтому мужчина так до сих пор и не знает, была ли потеря ребенка случайной, или же актриса сделала аборт.

Так или иначе, роды первенца, дочери Анны от нового мужа, бизнесмена Дмитрия Стрюкова, дались Заворотнюк тяжело - актриса едва выжила. Затем на свет появился Майкл Стрюков, но семейного счастья дети актрисе не принесли. По словам ее близких, Стрюков не единожды избивал Заворотнюк.

Шварцкопф полагает, что и без того ослабленное потерей ребенка и тяжелыми родами здоровье артистки сильно пострадало от рукоприкладства Стрюкова. Эти два факта и могли привести к тому, что в 2019 году в ее мозгу появилось злокачественное образование.

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Ранее в Сеть попало первое за три года болезни фото Анастасии Заворотнюк. Она случайно попала на камеру, когда ее супруг, фигурист Петр Чернышев, превысил скорость.

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