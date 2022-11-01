"Очень сложно не стрессовать": тяжелобольная Тышкевич рассказала о борьбе за жизнь

Екатерина Тышкевич рассказала, как борется с болезнью после того, как ей поставили диагноз / instagram.com/mrsketrin

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, известная благодаря главным ролям в сериалах Бессмертник и Ничто не случается дважды, около восьми лет страдала от ужасных мигреней, которые мешали ей нормально функционировать - от болии ее тошнило, спать она могла только с сильнодействующими обезболивающими, но и они вскоре перестали помогать.

Долгие годы она билась над тем, чтобы найти причину ее недуга - она могла бы не дотянуть до конца осени. Но Тышкевич чудесным образом повезло - она нашла специалистов, которые сумели поставить диагноз, и она уже начала лечение.

На своей странице в Instagram Екатерина рассказала, как чувствует себя спустя месяц медикаментозного лечения, специальных физических нагрузок и психологической помощи.

"Пока на таблетках, но они действуют, это уже очень хорошо. Работаю с психологом, но очень сложно не стрессовать, находясь здесь", - рассказывает Екатерина, и отмечает, что хочет на некоторое время покинуть Украину, чтобы прийти в чувство. "Думаю на зиму немного себя переместить в другую страну… Так что лечение продолжается", - оптимистично заявляет артистка.

Ранее Екатерина Тышкевич рассказала о загадочном недуге, который изнуряет ее мучительными головными болями на протяжении восьми лет - ни лекарства, ни терапия не позволяли облегчить ее страдания.

Все усложнялось тем, что Тышкевич не могли поставить диагноз. Пока она ждала консультации у специалистов, ее посадили на крайне токсичный препарат, который немного купировал симптомы.

Другие новости: