"Я бы отбросила коньки, приговор один": тяжелобольной Тышкевич поставили диагноз

Екатерина Тышкевич назвала причину ее хронических головных болей / instagram.com/mrsketrin

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, известная благодаря главным ролям в сериалах Бессмертник и Ничто не случается дважды, спустя восемь лет мучительных головных болей выяснила причину загадочного недуга.

Об этом она объявила на своей странице в Instagram. Источник боли Тышкевич крылся в родовой травме, которая во взрослом возрасте обрела форму регулярных мигреней высокой интенсивности.

"До 7 месяцев у меня было установлено ДЦП. До поры до времени детское тело компенсировало эту проблему, а сейчас последствия вышли вот на такой уровень. ... Европа готова была принять меня только в конце октября/ а то и ноябрь. К этому времени, я бы отбросила коньки, поэтому начала лечение здесь, в Украине. Много (честно говоря, капец, как много) обследований, врачей, попыток новых разновидностей лечений. Приговор один, диагноз звучит так: Соматоморфная головная боль, вызванная функциональным обломком мозга‼️" - рассказала актриса.

Разобравшись с диагнозом ей было назначено комплексное лечение, которое включает в себя фармацевтическое лечение, специальные физические нагрузки и психотерапию.

Тышкевич, приободренная тем, что ее поиск закончен, объявила также, что скоро вернется к волонтерству, а те деньги, которые поклонники собрали для ее лечения, она планирует потратить на нужды ВСУ.

Ранее Екатерина Тышкевич рассказала о загадочном недуге, который изнуряет ее мучительными головными болями на протяжении восьми лет - ни лекарства, ни терапия не позволяли облегчить ее страдания.

Все усложнялось тем, что Тышкевич не могли поставить диагноз. Пока она ждала консультации у специалистов, ее посадили на крайне токсичный препарат, который немного купировал симптомы.

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