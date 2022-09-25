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"Потеряла желание вообще вставать с постели": Тышкевич рассказала об отчаянии из-за хронической боли

25 сентября 2022, 18:45

Екатерина Тышкевич почти десять лет мучается от болезни неизвестного происхождения.

Екатерина Тышкевич
Екатерина Тышкевич рассказала о депрессии из-за хронических болей / instagram.com/mrsketrin

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, известная благодаря главным ролям в сериалах Бессмертник и Ничто не случается дважды, все еще находится в бесплодных попытках установить причину хронических болей, которые отравляют ей жизнь на протяжении восьми лет.

Врачи разводят руками, обезболивающие не действуют, не помогают даже гадалки с их магическими ритуалами. На своей странице в Instagram артистка призналась, что на какому-то этапе она была готова опустить руки, потому что погружалась в депрессию все глубже и глубже.

"После стольких месяцев постоянной хронической боли, я, не буду скрывать, постепенно впала в очень депрессивное и тревожное состояние. От понимания, что ни одно новое лечение не снимает мне это напряжение, я стала много плакать и потеряла желание вообще вставать с постели", - рассказала Тышкевич.

Из этого состояния ее вырвал отдых и лечение в санатории на Западе Украины. Сейчас она чувствует себя гораздо лучше. По крайней мере - ментально. Что дает ей силы продолжить борьбу за собственную жизнь без боли.

Екатерина сообщила, что ей предстоит еще одна консультация с одним из киевских специалистов, так как появилась "новая версия, что провоцирует эти головные боли".

Екатерина Тышкевич
Екатерина Тышкевич рассказала о депрессии из-за хронических болей / instagram.com/mrsketrin

Ранее Екатерина Тышкевич рассказала о загадочном недуге, который изнуряет ее мучительными головными болями на протяжении восьми лет - ни лекарства, ни терапия не позволяли облегчить ее страдания.

Все усложняется тем, что Тышкевич не могут поставить диагноз. Пока она ждет консультации у специалистов, ее посадили на крайне токсичный препарат, который немного купирует симптомы.

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