"Потеряла желание вообще вставать с постели": Тышкевич рассказала об отчаянии из-за хронической боли

Екатерина Тышкевич почти десять лет мучается от болезни неизвестного происхождения.
Украинская актриса Екатерина Тышкевич, известная благодаря главным ролям в сериалах Бессмертник и Ничто не случается дважды, все еще находится в бесплодных попытках установить причину хронических болей, которые отравляют ей жизнь на протяжении восьми лет.
Врачи разводят руками, обезболивающие не действуют, не помогают даже гадалки с их магическими ритуалами. На своей странице в Instagram артистка призналась, что на какому-то этапе она была готова опустить руки, потому что погружалась в депрессию все глубже и глубже.
"После стольких месяцев постоянной хронической боли, я, не буду скрывать, постепенно впала в очень депрессивное и тревожное состояние. От понимания, что ни одно новое лечение не снимает мне это напряжение, я стала много плакать и потеряла желание вообще вставать с постели", - рассказала Тышкевич.
Из этого состояния ее вырвал отдых и лечение в санатории на Западе Украины. Сейчас она чувствует себя гораздо лучше. По крайней мере - ментально. Что дает ей силы продолжить борьбу за собственную жизнь без боли.
Екатерина сообщила, что ей предстоит еще одна консультация с одним из киевских специалистов, так как появилась "новая версия, что провоцирует эти головные боли".
Ранее Екатерина Тышкевич рассказала о загадочном недуге, который изнуряет ее мучительными головными болями на протяжении восьми лет - ни лекарства, ни терапия не позволяли облегчить ее страдания.
Все усложняется тем, что Тышкевич не могут поставить диагноз. Пока она ждет консультации у специалистов, ее посадили на крайне токсичный препарат, который немного купирует симптомы.
Другие новости:
- 10 дней не давали пить и похудел до 55 кг: мама освобожденного азовца "Ореста" рассказала о состоянии сына
- Мадонна или Джанабаева: певица удивила поклонников изменившимся видом
- Сбросивший 14 кг Данилко удивил видом рядом с нестареющей Вайкуле