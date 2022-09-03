Неудачная попытка: актриса Тышкевич поделилась результатами лечения

Екатерина Тышкевич / instagram.com/mrsketrin

Известная украинская актриса Екатерина Тышкевич, популярная благодаря главным ролям в сериалах "Бессмертник" и "Ничто не случается дважды", которая находится в тщетных попытках излечить или хотя бы диагностировать болезнь, которая приносит ей невыносимые головные боли последние 8 лет, поделилась результатами экспериментального лечения.

"Не лучший день сегодня, хотя было так много надежд. Попробуем еще раз после выходных. Возможно, я была слишком встревожена, возможно, что-то помешало", - поделилась она.

Как известно, актриса пыталась попасть за границу на лечение, но там ей предложили только осень для консультации.

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