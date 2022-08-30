Страдающая от хронической боли Тышкевич решилась на экстремальное лечение

Екатерина Тышкевич рассказала о новом экспериментальном лечении / instagram.com/mrsketrin

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, известная благодаря главным ролям в сериалах Бессмертник и Ничто не случается дважды, находится в тщетных попытках излечить или хотя бы диагностировать болезнь, которая приносит ей невыносимые головные боли последние 8 лет.

Обычные обезболивающие препараты давно перестали помогать ей, симптомы облегчают лишь высокотоксичные лекарства, которые нельзя принимать долгое время из-за серьезных побочных эффектов.

Тышкевич рассчитывала на консультацию в одной из европейских клиник, однако, судя по последним новостям на странице актрисы в Instagram, она нашла помощь в киевском медицинском центре.

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Она выложила снимок с новым лечащим врачом, которые предложил ей альтернативное лечение, которое она назвала экспериментальным. Актриса оптимистично настроена.

"Начато новое экспериментальное лечение. Врач с такими глазами не может меня не вылечить! Верю!" - подписала снимок Тышкевич.

Екатерина Тышкевич рассказала о новом экспериментальном лечении / instagram.com/mrsketrin

Ранее известная украинская поп-певица Настя Каменских рассказала, почему у ее супруга и партнера по творчеству Алексея Потапенко (Потапа) парализовало пол-лица.

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