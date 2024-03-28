Он у меня не спрашивал: певица Alyosha прокомментировала решение мужа служить в армии

Период, когда ее муж служил в ВСУ, отразился на его психическом состоянии.

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Елена Тополя рассказала о своем муже / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

Украинская певица Alyosha, которая теперь творит под псевдонимом Елена Тополя, рассказала о том, как ее муж Тарас Тополя принял решение идти служить в ВСУ.

Как рассказала она изданию Viva, она гордится своим мужем и его решением. "Я бы не поняла его, будь наоборот. "Совета он у меня не спрашивал, это для нас обоих все равно важно — защищать свой родной дом и свою семью. Мы с детьми каждый день молились. Я, в свою очередь, не допускала плохих мыслей, потому что Вселенная слышит все", - рассказывает она.

Певица также рассказывает, что период, когда ее муж служил в ВСУ, отразился на его психическом состоянии. "Этот период отражается, прежде всего, на психическом состоянии, а потом уже на отношениях. Крыша ехала, что тут сказать. Сейчас, к счастью, все хорошо, мы дома. Сердце на место встало", - рассказывает певица.

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Кто такой Тарас Тополя? Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.

Напомним, ранее Алеша рассказала о том, как она прожила полтора года с детьми в США. Алеша также отметила, что повторять такие эксперименты над своей семьей не намерена: она не хотела уезжать тогда, а сейчас лишь убедились, что для их с мужем пары разлука - не выход.

Ранее также Тополя признался, что не обладает теми личностными качествами, которые могли бы ему сохранять холодный ум на войне. Тем не менее на вопрос о том, готов ли он вернуться туда, у певца лишь один решительный и категоричный ответ.

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