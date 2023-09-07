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Елена Кравец высказалась, в чем беда украинских знаменитостей

Анна Подгорная
7 сентября 2023, 20:09 обновлено 7 сентября, 20:09
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Бывший резидент Студии "Квартал-95" отметила, что отношения с поклонниками играют в этом не последнюю роль.
Елена Кравец
Елена Кравец поделилась размышлениями про украинских звезд / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lennykravets

Украинская актриса, комик и ведущая Елена Кравец в отличие от многих других украинских знаменитостей не "живет" в Сети - свои страницы она ведет исключительно по собственному желанию. И зачастую этого желания просто нет.

И этот факт ее саму очень радует, ведь Кравец считает, что стремление быть постоянно на виду и удовлетворять или даже предвосхищаться ожидания аудитории поклонников для звезд является губительным. Об этом она рассказала в своем интервью для "Розлючена".

"Это иллюзия того, что тебе нужно удовлетворять чьи-то ожидания. Тебе кажется, что люди от тебя ждут этого, и ты начинаешь жить в соответствии с их ожиданиями. И теряешь себя, и когда ты теряешь себя, ты потом теряешь и эту аудиторию. Ибо она никогда не знает, чего хочет", - рассказывает артистка.

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Впрочем, она ни в коем случае не обесценивает положительную энергетику, которой поклонники способны зарядить известную личность. Но из-за этого порой сложно поддерживать баланс и внутреннюю гармонию с собой.

"Аудитория – это несколько сотен тысяч или десятки тысяч человек, и у каждого своя жизнь. И, в сущности, их с тобой нет. Даже если их несколько миллионов, они не с тобой. Они могут писать тебе слова поддержки, и это очень помогает, но ты забываешь сверяться с собой. Вот эта подмена общения с собой на общение с аудиторией, мне кажется, это грустно", - объясняет Елена Кравец.

Ранее нотариус Кристина Горняк, бывшая жена шоумена Владимира Остапчука, рассказала о расставании с бойфрендом после 8 месяцев отношений. Блогер отметила, что очень зла на экса.

Также первая леди Украины Елена Зеленская призналась, что не живет с мужем, а также высказалась о том, как складываются ее отношения с Владимиром Зеленским во время полномасштабной войны.

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