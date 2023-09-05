"Нужен муж, а не историческая личность": Зеленская про отношения с президентом

Елена Зеленская призналась, что не живет сейчас с мужем.

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Елена Зеленская рассказала про отношения с Владимиром Зеленским / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenazelenska_official

Война, развязанная страной-оккупантом, разлучила десятки тысяч украинских семей. Это не обошло и семью президента Украины Владимира Зеленского. Первая леди всегда сдержанно комментировала отношения с гарантом, которые, безусловно, сильно изменились во время полномасштабного вторжения.

Однако для интервью ВВС Елена Зеленская дала волю эмоциям. "С мужем мы не живем вместе, семья разделена. У нас есть возможность видеться, но не так часто, как хотелось бы. Мой сын скучает по отцу", - рассказала она.

Также со смущением первая леди призналась, что и ей очень не хватает мужа. "Может быть, это прозвучит немного эгоистично, но мне нужен рядом мой муж, а не историческая личность", - говорит Зеленская и отмечает, что готова преодолевать тяготы вместе с гарантом.

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Кроме безусловной любви к президенту Зеленскому, первая леди свои убеждения в его силе и стойкости строит на многолетних личных наблюдениях за ним. Елена Зеленская уверена - он "действительно обладает энергией, силой воли, вдохновением и упорством, чтобы пройти через эту войну".

"Я верю в него. И поддерживаю его. Я знаю, что у него достаточно сил. Для любого другого человека, я думаю, эта ситуация была бы гораздо тяжелее. Он действительно очень сильный и стойкий человек. И эта стойкость это то, что нам всем сейчас нужно", - говорит жена Владимира Зеленского.

Ранее Евгений Клопотенко неожиданно высказался про Елену Зеленскую. Кулинар сотрудничал с первой леди, и у него часто спрашивают мнения про семью президента Украины.

Также Елена Зеленская рассекретила, на кого учится дочь президента, 18-летняя Александра, и как проходил выбор будущей профессии - кто принимал окончательное решение, и где именно она получает образование.

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