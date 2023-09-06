Экс-Остапчука снова свободна: нотариус Кристина рассказала о расставании

Кристина Горняк рассказала, что переживает о расставании, но по-прежнему, очень зла.

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Кристина Горняк поделись личной драмой/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/kristygor

Бывшая жена любвеобильного телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала о том, что рассталась со своим новым бойфрендом.

Об этом нотариус поделилась на своей странице в Instagram.

Она не стала называть точную причину расставания, ведь об "этом потом напишут новости". Однако она поделилась своими переживаниями с фоловерами. В частности, Горняк написала, что гуляя по центру Вены, где она сейчас живет, она встретила своего бывшего.

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Кристина Горняк поділилась личным / Скриншот Instagram

"Ну такое себе ощущение, когда все еще по-живому. Купила себе любимые эклеры, буду дома поднимать сахар для радости", - написала она. Горняк также рассказала, что раньше ее бывший смотрел ее сториз и старался читать их на украинском языке. Теперь же, она может поделиться своими переживаниями, так как он больше не будет этого делать.

"Заканчивать всего не просто. Конечно, я скучаю, но и очень злюсь. Во всем есть мера, думаю исправить кое-что будет сложно. Но посмотрим, что мне приготовила жизнь", - говорит она.

Кристина Горняк сообщила о расставании / Скриншот Instagram

Напомним, ранее Остапчук свозил свою новую пассию, 22-летнюю Катю Поплавскую в особняк, который они строили вместе с экс-супругой. Самоуверенный Остапчук также заявил, что собирается вить семейное гнездо с молоденькой журналисткой именно там.

Ранее также Горняк ответила на вопрос о том, сколько по ее мнению должен зарабатывать мужчина и что он должен делать для своей второй половины. Так, по мнению нотариуса Кристины, мужчина или парень должны зарабатывать больше девушки и такого мнения она придерживалась всегда. "Я хочу работать в свое удовольствие, конечно зарабатывая. Но чтобы больше зарабатывал мой партнер", - говорит она.

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