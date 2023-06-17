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"Легко не будет": бывшая Остапчука заговорила про суд и дележку имущества

Алена Кюпели
17 июня 2023, 13:33 обновлено 17 июня, 13:52
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Остапчук и его новая возлюбленная собрались жить в доме, который тот строил для другой.
Розовые голубки - Остапчук и Поплавская
Розовые голубки - Остапчук и Поплавская хотят жить в особняке / Instagram/poka.tya

Скандальный телеведущей Владимир Остапчук, который недавно угодил в неприятную ситуацию с корпоративом в Греции, скоро снова будет героем новостей.

На этот раз, ему вероятно, придется разбираться с его бывшей женой, нотариусом Кристиной Горняк.

Любвеобильный Остапчук на днях свозил свою новую пассию 22-летнюю Катю Поплавскую в особняк, который они строили вместе с экс-супругой. Самоуверенный Остапчук также заявил, что собирается вить семейное гнездо с молоденькой журналисткой именно там.

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Между тем, Горняк не пропустила этот сигнал мимо ушей и напомнила Остапчуку о том, что дом общий, на своей странице в Instagram.

"Такое ощущение, что чем больше я счастливее, тем больше событий с этим домом. Я не знаю, что с домом, узнаю информацию только от вас и из СМИ. На раздел имущества я не подавала, потому что думала, что будет все по закону и без суда. Но я вижу, что просто не будет с этим вопросом", – написала блогерша.
Горняк также поблагодарила всех, кто стоит на чеку и добавила, что никак не может прокомментировать то, что делает ее бывший муж. "Хорошо, что он делится планами. Теперь буду знать", - говорит она.

Напомним, ранее украинский телеведущий Владимир Остапчук угодил не просто в скандал, а в самое настоящее скандалище.Так, ушлый и любвеобильный телеведущий выехал из Украины, воспользовавшись свои публичным статусом, в Грецию. Но даже не с целью отдыха. А чтобы заработать деньжат у российского олигарха Леонида Арапова.

Также известный украинский телеведущий, шоумен и актер дубляжа Владимир Остапчук поделился, чем его покорила нынешняя супруга ‒ 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская.

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