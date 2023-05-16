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Владимир Остапчук рассказал, чем его пленила юная супруга

Дмитрий Видоменко
16 мая 2023, 22:10 обновлено 16 мая, 22:10
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Известный украинский шоумен Владимир Остапчук поделился, какими качествами его пленила нынешняя супруга - 22-летняя Екатерина Полтавская.
Остапчук,новая жена
Владимир Остапчук и Екатирина Полтавская / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известный украинский телеведущий, шоумен и актер дубляжа Владимир Остапчук поделился, чем его покорила нынешняя супруга ‒ 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская. В своем Instagram шоумен ответил на вопросы фанатов о том, какие качества девушки его пленили.

Остапчук с явной нежностью описал красивые черты любимой.

"Искренность, ответственность, преданность, семейность, тактильность (если бы могла, то обнималась бы 24/7), легкость в отношении проблем, умение поддержать, спокойность — иногда говорю, что она "волнорез" моих эмоций. И еще хотел бы чувство юмора, как у Кати", — написал он.

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Напомним, ранее британские таблоиды подтвердили расставание актрисы Меган Фокс и репера Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) - красотка якобы съехала от жениха, а он отрывается, как холостяк.

Также стало известно, что легендарная певица Шер бросила бойфренда, музыкального продюсера Александра Эдвардса, который младше нее на 40 лет. Пара была вместе с ноября 2022 года и даже обсуждала помолвку.

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