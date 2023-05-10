Слухи подтвердились: Горняк впервые рассказала, когда именно рассталась с Остапчуком

Вторая экс-супруга Владимира Остапчука пролила свет на скандальный развод с шоуменом.

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Кристина Горняк рассказала, когда развелась с Владимиром Остапчуком / instagram.com/kristygor, instagram.com/vova_ostapchuk

В октябре 2022 года в светских кругах стали ходить слухи, что шоумен Владимир Остапчук разбежался со своей второй супругой, блогершей Кристиной Горняк. Пара не подтверждала, но и не отрицала это, пока ведущий не закрутил роман с новой девушкой.

Впрочем, подробности развода Остапчука и Горняк остаются строжайшим секретом - эксы не обсуждают этот вопрос публично. Поэтому долгое время не были известны ни причины их разрыва, ни даже период времени, в который они приняли решение прекратить отношения.

Первой "прокололась" Кристина - на своей странице в Instagram она решила увильнуть от прямого ответа на вопрос поклонницы, но в то же время выдала тайну, когда именно она развелась с Владимиром.

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Так Горняк невзначай подтвердила правдивость слухов - ее брак с Остапчуком закончился разводом осенью прошлого года. Правда, за это время бывшие супруги так и не нашли время для того, чтобы определить судьбу совместно нажитого имущества, в том числе дома - семейного гнездышка, которое они вместе так усердно вили.

Кристина Горняк рассказала, когда развелась с Владимиром Остапчуком / instagram.com/kristygor

Ранее британские таблоиды подтвердили расставание актрисы Меган Фокс и репера Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) - красотка якобы съехала от жениха, а он отрывается, как холостяк.

Также стало известно, что легендарная певица Шер бросила бойфренда, музыкального продюсера Александра Эдвардса, который младше нее на 40 лет. Пара была вместе с ноября 2022 года и даже обсуждала помолвку.

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